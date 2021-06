Trzaskowski: To jest lekcja, która płynie z Rzeszowa

W nocy z niedzieli na poniedziałek Miejska Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki przedterminowych wyborów prezydenckich w Rzeszowie. Wygrał kandydat opozycji Konrad Fijołek, zdobywając 56,61 głosów. Na drugim miejscu znalazła się popierana przez PiS Ewa Leniart, na którą zagłosowało 23,63 proc. wyborców.

Do wyników odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Polityk nie krył satysfakcji.

– Wybory w Rzeszowie też pokazuj, że jest siła w jedności. W momencie, kiedy wszystkie partie opozycyjne są razem, kiedy do tego jest olbrzymie wsparcie samorządowców z całej Polski – właśnie wtedy możemy wygrywać. To jest lekcja, która płynie z Rzeszowa. Z Rzeszowa też płynie lekcja, że mamy szacunek do legend, ale idzie nowe. Potrzebna jest nowa energia, zmiana. Z tego się bardzo cieszę – mówił na konferencji prasowej Rafał Trzaskowski.

Lekcja dla Zjednoczonej Prawicy

Premier Mateusz Morawiecki pytany w poniedziałek o wynik wyborów pogratulował Fijołkowi zwycięstwa, zaznaczając jednocześnie, że uzyskał on słabszy wynik niż w 2018 roku Tadeusz Ferenc, który również startował z poparciem całej opozycji.

– Z naszej strony zdecydowanie lepiej by było, gdyby była jedna kandydatura. Myśmy o tym wyraźnie mówili nakłanialiśmy naszych koalicjantów do tego. Dobrze, że ta drobna lekcja może być odrobiona na podstawie tych jednych wyborów w Rzeszowie – oświadczył premier podczas konferencji prasowej w Węgrowie na Mazowszu.

Morawiecki podziękował kandydatce PiS Ewie Leniart za "piękną walkę w tych wyborach".

