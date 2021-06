Wiceminister zdrowia: Nadal za mało osób jest zaszczepionych przeciwko COVID-19

Przestrzegł, że epidemiolodzy przewidują możliwą czwartą falę zachorowań na jesieni, bo to czas sprzyjający infekcjom. Wiceszef MZ Waldemar Kraska przypomniał w TVP Info, że Polska jest po szczycie trzeciej fali koronawirusa. – Zawsze po takich szczytach dochodzi do tzw. dołka epidemiologicznego, czyli tych nowych zakażeń jest zdecydowanie mniej, niż w szczytach. (...) Zawsze ten dołek troszkę nas uspokaja – powiedział.

Podkreślił, że obecnie sytuacja jest inna niż po wcześniejszych falach zachorowań, bo teraz dostępne są również szczepienia – i coraz więcej osób jest już zaszczepionych, a część osób przechorowało COVID-19. Kraska dopytywany, czy zaszczepionych nie jest mało, przyznał, że tak. – Jest ich zdecydowanie za mało – powiedział.

Kolejna fala jesienią?

– Epidemiolodzy wieszczą w tej chwili kolejną falę na początku jesieni, bo to jest okres infekcyjny. (...) Czy do tego dojdzie? Nikt na tą chwilę nie może powiedzieć w 100 proc. To będzie zależało od wakacji, czyli od naszego zaszczepienia się – mówił. Wiceszef MZ dodał, że Polska nie osiągnęła jeszcze poziomu odporności populacyjnej, który – jak mówił – według ekspertów jest wtedy, gdy populacja zaszczepiona jest w 70-90 proc.

Kraska pytany był też o ewentualny wymóg szczepień przez pracodawcę. – Ja ostatnio rozmawiałem z pracodawcami na wideokonferencji. Oni mówią, że mają pewne możliwości nacisku na pracownika, oczywiście w formie takiego proszenia o to, aby jednak w interesie firmy (...) było to, że załoga się zaszczepi, bo wtedy jest i praca, i jest zarobek, i firma prosperuje – mówił.

Podkreślił, że szczepienie kadry jest nie tylko w interesie pracodawcy, ale też pracownika. Przypomniał, że duże firmy wcześniej chętnie testowały pracowników, żeby uchronić się przed ewentualnym przestojem.