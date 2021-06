Grodzki: Narazili bezpieczeństwo kraju. Powinni rozważyć, czy nie zakończyć kariery w rządzie

W środę podczas utajnionej części obrad Sejmu przedstawiona została informacja rządu w sprawie cyberataków, które dotknęły Polskę. O sprawie cyberataków głośno zrobiło się w ubiegłym tygodniu. Wówczas szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę email i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe.

We wtorek zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel przekazał na Twitterze, że ktoś podjął próbę wyłudzenia danych dostępowych do poselskich maili.

"To bardzo poważna sprawa"

– To bardzo poważna sprawa i przynajmniej ci, którzy narazili bezpieczeństwo państwa, powinni rozważyć czy nie zakończyć swojej działalności w rządzie. Bo jeżeli pani sobie przypomni ośmiorniczki, gdzie poza nieparlamentarnym językiem nic nie dotykało kwestii bezpieczeństwa państwa, to w tych ujawnionych co chwilę różnych mailach są kwestie kluczowe – mówił marszałek Tomasz Grodzki w programie "Kropka nad i" na atenie TVN24.

Polityk wskazał: – Jeżeli do tego dodamy, że wicepremier ds. bezpieczeństwa na tajnym posiedzeniu Sejmu opowiada o planach inwazji Rosji na Polskę, no to nie wyobrażam sobie, żeby prezydent nie zwołał w trybie pilnym RBN. Może jest coś, czego nie wiemy. Może jest coś, co rzeczywiście nam zagraża. Należy to potraktować absolutnie poważnie, a nie odgrywać komedii, że to nie wiadomo które maile prawdziwe, które nie. Trzeba podejść do tego z całą powagą.

–Jakoś nie mieli wątpliwości (PiS – przyp. red.), jak o ośmiorniczkach nie wiadomo kto inspirował te nagrania, to jakoś władza PiS-owska, ówczesna opozycja, nie miała wątpliwości, że wszystko jest prawdziwe – stwierdził Tomasz Grodzki nawiązując do faktu, że rząd podkreśla, iż publikowane w wyniku ataku hakerskiego informacje są zmanipulowane i nie należy ich powielać.

