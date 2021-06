Nadmiarowe zgony? Dera: Opozycja uczepiła się tej statystyki

Prezydencki minister Andrzej Dera pytany w Radiu Plus o największy sukces głowy państwa podczas pierwszego roku od reelekcji, stwierdził, że "najważniejsza rzeczą była walka z pandemią". – Tym żyliśmy przez ostatni rok – podkreślił.

Na uwagę, że prezydent był aktywny podczas pierwszej fali, ale potem niemal niewidoczny, Dera zareagował, że "nie da się zapędzić do narożnika". – Wszystkie instytucje państwowe, w tym i prezydent, bardzo intensywnie działały. Wszelkie koordynacje, rozmowy, przypomnę, ile tego było z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, wokół tego, jak wychodzić z pandemii – przypominał.

Duża liczba zgonów. Dera: Opozycja uczepiła się tej statystki

Jak zauważył prowadzący audycję, biorąc pod uwagę dużą liczbę zgonów na koronawirusa w Polce, rząd nie do końca sprawdził się w walce z epidemią. Prezydencki minister zdecydowanie odpierał te zarzuty.

– Kwestia zgonów jest złożona. To nie jest wina rządu, że ludzie umierali na koronawirusa. Wielokroć ludzie się zbyt późno zgłaszali, wiele osób chorowało na choroby współistniejące, ja bym nie traktował tej kategorii jako wyznacznik porażki rządu – mówił.

– Z jednej strony mieliśmy obostrzenia, bardzo racjonalne i mądre działania władz, żeby ograniczać możliwość zakażenia, potem system szczepień, wskazywany jako jeden z najlepszych w Europie. A jeżeli chodzi o statystykę zgonów, której uczepiła się opozycja, widzę, że Pan też tym się ekscytuje, Pan mówi jako o jednym z głównych wyznaczników ocen... – dodawał, a prowadzący przerwał mu, twierdząc, że "absolutnie uważa, że tak jest".

– Nie, to są tragedie, ale wyznacznikiem jest to, w jaki sposób zabezpieczaliśmy obywateli przed zarażeniem, w jaki sposób zabezpieczaliśmy szczepienia. Wszyscy mówią, że to co robiły polskie władze to jedno z najlepszych zachowań w Unii. To mówią inni, my się nie chwalimy. To mówią przedstawiciele Komisji Europejskiej, wskazując Polskę jako państwo, które najlepiej radzi sobie z pandemią – ocenił.

