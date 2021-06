Konwencja stambulska: Czas przerwać parlamentarną obstrukcję

Tymczasem w kraju ciągle musimy apelować, aby zebrały się dwie komisje sejmowe (zagraniczna i sprawiedliwości), by kontynuować prace nad ustawą „Tak dla Rodziny, nie dla Gender”, przekazującą prezydentowi upoważnienie, by mógł konwencję stambulską wypowiedzieć.

Uniwersalizm czyli bezpieczeństwo

Prawdziwą formą uniwersalizmu w polityce nie jest przymus organizacji międzynarodowych, a tym bardziej przemoc – czyli przymus wobec państw słabych czy uboższych. Rzeczywisty uniwersalizm to potwierdzanie we własnym prawie uniwersalnych zasad i ich dumna prezentacja na forum międzynarodowym. Przy chodzi tu o rzecz najważniejszą dla naszej wolności – bezpieczne otoczenie polityczne i moralne. Wypowiadając konwencję stambulską realnie wspieramy opór państw Europy Środkowej wobec genderowej rewolucji. Pozostawiając ją w mocy – godzimy się z presją na kraje naszego regionu (więc i na nasz kraj), by zrezygnować z ochrony praw rodziny, stanowiących samą istotę dobra wspólnego.

A poza tym po poparciu przewodnictwa Ursuli von der Leyen w Komisji Europejskiej, po zgodzie na zwiększenie „zasobów własnych” Unii Europejskiej – czas żeby władze Rzeczypospolitej poczuły się pewniej na forum międzynarodowym, śmielej broniły naszych wartości i tej części suwerenności, którą ciągle zachowujemy.