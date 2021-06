Trzaskowski do uczestników Parady Równości: Będą was wyzywać od najgorszych

Uczestnicy marszu organizowanego przez środowiska LGBT wyruszą o godz. 15.00 spod Pałacu Kultury i rozpoczną pochód ulicami: Marszałkowską przez pl. Konstytucji, następnie Waryńskiego i Batorego do skrzyżowania z Al. Niepodległości. Ze względu na możliwe utrudnienia w kursowaniu autobusów i tramwajów ratusz poleca mieszkańcom korzystanie z metra.

Parada pod patronatem Trzaskowskiego

"Sam fakt, że Parada się odbędzie, dla wielu polityków i mediów będzie zaraz wystarczającą podstawą do tego, żeby jej uczestników wyzywać od najgorszych, atakować ich, oskarżać. Żeby dać upust złości, niechęci, a wręcz nienawiści do wszystkiego, co 'inne'. Znamy to z corocznych reakcji na Paradę aż za dobrze" – napisał na swoim profilu na Facebooku Rafał Trzaskowski, który objął wydarzenie swoim patronatem.

Jak stwierdził, "pewnie można by na to wszystko odpowiadać – szyderstwem, kpiną, odwzajemnioną niechęcią. Pewnie można się odgryźć złośliwym happeningiem czy ostrym hasłem. Tylko po co? Parafrazując klasyka – nie idźmy tą drogą" – zaapelował.

facebook

"Inny nie znaczy gorszy"

Prezydent Warszawy uważa, że Parada Równości to "przede wszystkim święto otwartości, tolerancji i szacunku". "To wielka, radosna manifestacja różnorodności, której podstawowy cel jest jeden – żebyśmy wszyscy czuli się w naszym kraju i w naszym mieście jak u siebie, niezależnie od dzielących nas różnic. Bo jesteśmy różni – ale inny nie znaczy gorszy" – dodał.

Trzaskowski poinformował, że sam (po raz kolejny) pójdzie w marszu LGBT. "Miejmy do siebie nawzajem szacunek. Wszyscy. Widzimy się pod Pałacem Kultury!" – napisał.



Czytaj też:

W Warszawie powstanie hostel dla osób LGBT