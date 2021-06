Piłka, czyli polski charakter narodowy

I to nie z pozycji kibicowskich, ale bardziej socjologicznej i intuicyjnej amatorki, jaką tu uprawiam. Piłki nie dość lubię, wolę siatkówkę, ale szczególnie nie lubię patrzeć, jak nasi grają. Nie żebym się tam denerwował, żebym tam w sobie wzbudzał nadzieje, a potem wraz z całym narodem je gasił, nie, żebym się tam na piłce szczególnie znał. Po pierwsze piłka jest dla mnie zbyt rozwodniona, parę bramek na mecz, czasem zero-zero, jakieś pojedynki czy podania, nie ma lotów do siatkówki, gdzie masz czasem i ponad dwieście akcji skończonych punktami i każda inna. Po drugie – nie mogę znieść poziomu polskiej piłki. Jak już pisałem jesteśmy dobrzy w eliminacjach z Andorami, wygrywamy w średnim stylu i przez to dostajemy się do finałów jakichś mistrzostw i tam wychodzi, jak słabi jesteśmy.

Poziom polskiej piłki

Gdzieś tak od mistrzostw Korei nasz system gry się nie zmienił. Nawet nie można powiedzieć, że jest XX-wieczny, bo by człowiek ubliżył Orłom Górskiego. Gramy nawet nie starą piłkę tylko taką jakąś swojską, której nawet nie gramy w naszych ligach. W obronie wyglądamy jak drużyna hokejowa z dwoma zawodnikami na ławce. Tamci atakują, wygląda jakby ich było więcej, a my jak jakoś przejmiemy cudem piłkę to wystrzeliwujemy ją jak hokeiści krążek. Na uwolnienie. W napaści jeszcze ciekawiej. W ogóle nie gramy przez środek, tylko długimi wykopami „na aferę” liczymy, że przejmie je bezpośredni atak. I jest to najczęściej Lewandowski. Odwrócony tyłem do bramki przeciwnika. A nasi przeciwnicy atakują inaczej, mają piłkę przy nodze, podają, przechodzą przez całe boisko, odwróceni przodem do bramki przeciwnika. No gramy jakąś inną piłkę, w dodatku te nasze mecze mogą zepsuć styl gry najlepszej drużyny, ale i tak przegrywamy, tyle, że gra obu drużyn wygląda brzydko.

"Balonik się nadmucha"

No, mamy to Euro i widzę, że z innym podejściem. Pierwszy raz nie jedziemy z nadmuchanym balonikiem pychy i nadziei. Tak było na początku, a mecz ze Słowacją tylko to potwierdził. Ale boję się, że i tak średni mecz z Hiszpanią (dalej graliśmy swój styl po 10 minutach czegoś innego, tak jest ZAWSZE) będzie dzisiaj rozdmuchiwany do wielkiego sukcesu i do meczu ze Szwecją balonik się nadmucha. I znów zagramy w ulubioną grę Polaków rozbudzonych naiwnych nadziei i tych nadziei upadek. I tu się rozchodzą dwie drogi reakcji – „wszyscy won” oraz „Polacy nic się nie stało”.

Opcja zero

Moją koncepcją jest opcja zero. Wszyscy won i zaczynamy od nowa. Wydaje mi się, że systemowo i organizacyjnie polska piłka jest tak przegniła, że nic się zrobić nie da, zaś jej konstrukcja to już wyłącznie łata na łacie, z czego żyją utrzymywacze starego układu. Zatrzymać to gnicie może jedynie porządny wstrząs, spektakularna klęska, która każe zacząć od nowa. Musimy przejść przez to katharsis. I dlatego ten mecz z Hiszpanią mnie wkurzył, bo uniknęliśmy takiego momentu. Teraz będzie, że jednak dajemy radę, że zostawiliśmy na boisku serducho (jak ja nienawidzę takich określeń!). A w rezultacie szczęśliwie się opieraliśmy nie najlepiej dysponowanym Hiszpanom, zaś wyszła nam jedna akcja, wykorzystana przez instynkt Lewandowskiego.

I już się wśród komentatorów zaczyna to pompowanie do Szweda. Że byliśmy z Hiszpanami lepsi niż Szwedzi z nimi, że to, że tamto, że statystyki. I będą snute warianty, a wystarczyłoby parę centymetrów i Hiszpanom wszedłby karny i co? Nasz styl przez to jest obecnie lepiej oceniany? Żyjemy dzięki błędom przeciwnika.

"Nic się nie stało"

Nie to, że kibicuję jako patriota. Na piłkę patrzę się jak na obraz społeczeństwa, testuję poziom „nic się nie stało”. Ile jeszcze Polacy dadzą sobie sami wmówić, że każdy wpierdziel da się uzasadnić, a my z wielkim sercem przebaczamy patałachom, bo ci zostawili serducho na boisku. Co zazwyczaj oznacza, że piłkarsko, sportowo, technicznie i jakościowo byliśmy gorsi, ale się staraliśmy. To polskie takie, bo my tu gramy w piłkę, a nie w zaangażowanie. Ale trzymając się reguł niesportowych tylko (daj Boże, by występujących) wolitywnych, wychodzimy poza rzeczywiste pole gry. W ten sposób możemy być dumni nawet z porażki, bo nasze odczucia nie krzyżują się z realnym wynikiem. W związku z tym zwalniamy się z wyciągnięcia wniosków z klęski, co biorąc pod uwagę naszą historię, staje się jedną z główniejszych dominant naszego charakteru narodowego (jeśli coś takiego w ogóle istnieje).

"Jesteśmy skazani na chichot historii"

Skazani więc jesteśmy na chichot historii, bo nie uwzględniamy jej surowych dla nas wyroków, żyjąc w pięknoduchostwie własnej racji, spoza pola rzeczywistej gry. I zdaje się, że ta rzeczywistość, nawet już poza piłkarska, będzie nam fundować tyle zgryzot, że coraz bardziej będziemy odpływać w fantasmagorie. Będziemy więc dostawać baty, ale będziemy szczęśliwi. Ale my w tym momencie kulturowo-geopolitycznym nie mamy miejsca na postawy buddyjskie.

Tak czy siak, myślałem, że z tą piłką się rozstrzygnie, a tu najgorsze – ani zwycięstwo, ani oczyszczająca porażka. Ale patrząc na stylówę, to straciłem pretensje do Bońka, że nie załatwił paru meczy na naszym Narodowym. Jak się patrzy na 60.000 Węgrów, którzy oddają swej drużynie to, co ta im daje na boisku, to może lepiej już nie mieć okazji oglądać w Warszawie kowidowo łysych trybun i masowych świadków kolejnej odsłony imposybilizmu.

Zakończonej hymnem dumnych pokonanych, który mentalnie powoli wypiera Mazurka: „Polacy – nic się nie stało”.

Jerzy Karwelis

