"Trudny element dla opozycji". Kwaśniewski: PiS się szykuje

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski był w poniedziałek gościem Beaty Lubeckiej w porannej audycji Radia ZET. Jednym z poruszonych tematów była kwestia ewentualnych wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

"To będzie jeszcze większa pokusa"

Polityk przyznał, iż nie wydaje mu się, aby kampania Nowego Ładu, powiązana z jazdą po Polsce i billboardami nie miała się skończyć "jakimś finałem". – Zrobić to i dopiero za 2 lata wybory? Kto będzie pamiętał o tej kampanii. To wskazuje, że PiS się szykuje – stwierdził.

Zdaniem Alensandra Kwaśniewskiego, promocja Nowego Ładu nie została podjęta tylko po to, by podnieść notowania Prawa i Sprawiedliwości. Jak tłumaczył, jeżeli faktycznie te działania przyczynią się do wzrostu poparcia dla PiS np. do poziomu 38-40 proc. spowoduje to jeszcze większą pokusę by doprowadzić do wcześniejszych wyborów.

W ocenie byłego prezydenta, wcześniejsze wybory to też trudny element dla opozycji. – Będzie w stanie ciągle niepełnej gotowości – stwierdził.

"Jarosław Gowin powinien zostać zniszczony"

W audycji poruszony został też temat powołania do życia Partii Republikańskiej. Przypomnijmy, że nowe ugrupowanie utworzyli Adam Bielan i Kamil Bortniczuk, rozłamowcy z Porozumienia, którzy kwestionują przywództwo Jarosława Gowina. Na niedzielnym Zjeździe Republikańskim pojawił się i wystąpił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Partia Bielana ma bowiem wejść w skład Zjednoczonej Prawicy.

Aleksander Kwaśniewski wyraził pogląd, że prezes PiS ma prosty, polityczny cel: "Jarosław Gowin powinien zostać zniszczony". Odnosząc się do Partii Republikańskiej stwierdził: "Ta partia to przede wszystkim 'pijar': działanie obliczone na rozbicie Porozumienia, co chyba już jest faktem, na pokazanie, całkowicie sztuczne, że Zjednoczona Prawica ma ciągle nowych partnerów".

– To, że Jarosław Kaczyński w tej brutalnej manipulacji brał udział od samego początku, nie było dla mnie żadnych wątpliwości, ale w tej chwili już jest kropka postawiona nad i – kontynuował były prezydent. – Pozbyć się Gowina, trochę osłabić Ziobrę, wzmocnić Bielana – dodał, wskazując iż to są aktualne plany prezesa Kaczyńskiego.

Czytaj też:

"Kaczyński wyznaczył zadanie". Poseł PSL: To przedsięwzięcie sterowane z NowogrodzkiejCzytaj też:

Kołakowski i Baszko dołączą do Republikanów? "Tak myślę"