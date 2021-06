Ociepa: Nie uznajemy Partii Republikańskiej. Nie będzie podpisu pod umową koalicyjną

W Teatrze Palladium odbył się w niedzielę zjazd nowej partii utworzonej przez rozłamowców z Porozumienia. Nowo utworzona Partia Republikańska ma wejść w skład Zjednoczonej Prawicy. W wydarzeniu wziął udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który wygłosił przemówienie.

Ociepa: Nie będzie podpisu pod umową koalicyjną

Wiceminister Obrony Narodowej i wiceprezes Porozumienia Marcin Ociepa mówił w Radiu Plus o nowej formacji Adama Bielana.

– To zwycięstwo Jarosława Gowina w sporze o to, czyje jest Porozumienie. Na szczęście zostało to rozstrzygnięte i cieszę się z takiego obrotu sprawy. Lepiej jest, żeby każdy szedł na swoje zamiast tkwić w sporze o nazwę i prawo do partii – podkreślał.

– Nie uznajemy Partii Republikańskiej jako potencjalnego czwartego koalicjanta. Ciężko mi powiedzieć z jakich powodów PiS pozwoliło jednej ze swoich frakcji ukonstytuować się jako odrębnej partii politycznej. To nie czyni ich koalicjantem. Nie będzie podpisu pod umową koalicyjną, gdzie będzie zaznaczona Partia Republikańska jako osobny byt – podkreślił.

Porozumienie staje się zbędne?

Ociepa był również pytany, czy dostrzega, że nadchodzi czas, że Porozumienie przestanie być PiS-owi potrzebne do zachowania większości parlamentarnej.

– Ja to widzę i w sensie politologicznym się nie dziwię. PiS zależy na tym, żeby przegłosowywać pewne ustawy pomimo sprzeciwu poszczególnych grup posłów. To jednak nie powinno i nie musi iść w kierunku zakończenia projektu pod tytułem Zjednoczona Prawica – mówił.

– Jeżeli PiS podpisze z Partią Republikańską jakąś dwustronną umowę i zawrze jakieś ustalenia w ramach swojej puli, to nie będziemy się wtrącać, ale nie będzie czwartego koalicjanta – zaznaczył.

Czytaj też:

Kołakowski i Baszko dołączą do Republikanów? "Tak myślę"Czytaj też:

"Może całkowicie zrezygnuję z udziału w Sejmie". Kukiz zaskakuje swoją deklaracjąCzytaj też:

Maile Gowina i Morawieckiego. Wicepremier zabrał głos