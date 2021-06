Morawiecki: Czarnek kładzie nacisk na przedmioty, które są blisko z gospodarką

W ramach promocji programu Polski Ład Mateusz Morawiecki pojawił się w poniedziałek w fabryce cukierków „Pszczółka” w Lublinie. Szef rządu mówił m.in. na temat systemu oświaty. Premier przyznał, że polski system edukacyjny w dużym stopniu był niedopasowany do realiów współczesnego świata. W jego ocenie minister edukacji Przemysław Czarnek dobrze wywiązuje się ze swoich zadań.

Kluczowe elementy systemu edukacji

Morawiecki zwrócił uwagę na dwa kluczowe elementy, które będą stanowiły o sile gospodarki i naszego społeczeństwa w nadchodzącej dekadzie. – To z jednej strony we właściwy sposób dopasowanie wszystkich przedmiotów do wyzwań współczesności i stąd taki ogromny nacisk, który minister Czarnek kładzie na przedmioty, które w bardzo dużej bliskości z szeroko rozumianą gospodarką – powiedział premier.

– Ale to także drugi element, o którym się nie mówi, a my mówimy więcej. Ja w szczególności kładę na ten element bardzo duży nacisk. To kształtowanie również dumy z Polski i naszej miękkiej siły, którą możemy pokazywać całemu światu poprzez ukazywanie polskiej tradycji, kultury i historii – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Premier: Potrzeba zmian w systemie oświaty

Szef rządu podkreślił, że to w czasach III RP rozpoczęła się pedagogika wstydu i bicie się w piersi za nieswoje grzechy.

– Uważam że Polska powinna być dumna nie tylko ze swojej tradycji, wiary, historii, ale także ze swoich osiągnięć i zmiany programowe, nacisk na to, że jesteśmy wielkim, dumnym narodem europejskim, jest elementem całego przepracowania programu oświatowego, edukacyjnego, który minister edukacji i nauki prowadzi. Te dwa skrzydła niejako polskiej edukacji, polskiej oświaty, nauki są ze sobą immanentnie związane. Są ze sobą niepołączone nićmi bardzo mocnymi i dlatego choć dzisiaj ci, którzy przyzwyczajeni się do tego, żeby było tak, jak było, żeby się nic nie zmieniało, narzekają, jednak sadzę, że ogromna większość Polaków, rodzice i młodzież dostrzegą wielką wartość zmiany, która w polskim systemie edukacji i oświaty musi nastąpić – mówił dalej premier.

Wcześniej Mateusz Morawiecki odwiedził Świdnik, gdzie podczas konferencji prasowej zaprezentował program inwestycyjny Polskiego Ładu.

