Czarzasty atakuje abp. Jędraszewskiego: Ten pan postradał rozum

W piątek przypadała 72. rocznica urodzin Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego. W katedrze na Wawelu abp. Jędraszewski odprawił mszę w intencji śp. Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy 10 kwietnia zginęli w katastrofie smoleńskiej i są pochowani w wawelskiej krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.

– To wątek bardzo osobisty, ale jako wspólnota Kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować za to życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby – powiedział. – To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich – mówił abp Jędraszewski, podkreślając konieczność "dziękowania za dar ich życia dla Polski".

"Postradał rozum"

Do słów hierarchy w ostry sposób odniósł się lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. – Ten pan postradał rozum już dawno, znam jego wypowiedzi ws. LGBT, różnych grup społecznych. Myślę, że opanował go jakiś szatan i przez niego przemawia – stwierdził wicemarszałek Sejmu w rozmowie z Wirtualnną Polską.

Zdaniem polityka takie wypowiedzi prowadzą do tego, że młode pokolenie odwróci się od Kościoła plecami. – Doprowadzi to do laicyzacji kraju. I zrobią to tacy panowie jak pan Jędraszewski. Trzymam za niego kciuki - im więcej bzdur będzie mówił, tym ludzie zobaczą, w jak wielu aspektach dużo niemądrych ludzi jest wśród kleru – stwierdził lider Lewicy.

– Uważam, że postulat państwa świeckiego jest jednym z najważniejszych postulatów w Polsce, bo jak państwo będzie świeckie, to Kaczyński nie będzie rządził, a pan Jędraszewski mu w tym pomaga – stwierdził Czarzasty.

