Bosak: Partia Republikańska to frakcja w obozie rządzącym

W Teatrze Palladium odbył się w niedzielę zjazd nowej partii utworzonej przez rozłamowców z Porozumienia. Nowo utworzona Partia Republikańska ma wejść w skład Zjednoczonej Prawicy. W wydarzeniu wziął udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który wygłosił przemówienie.

Bosak: Chodzi o zastąpienie partii Gowina

Krzysztof Bosak ocenił w programie „Onet opinie”, że obecność na konwencji założycielskiej Jarosława Kaczyńskiego oznacza, że Partia Bielana kolejny kanał transmisji kadr do obozu rządzącego. – Możliwe, że najdzie się tam trochę kadr, nazwijmy to profesjonalnych, które nie chcą się zapisać do PiS-u, ponieważ kompletnie nie pasuje im klimat tej partii – powiedział polityk Konfederacji.

– Geneza tej partii jest taka, żeby zastąpić Porozumienie Jarosława Gowina jakimś innym podmiotem politycznym, sprofilowanym nieco bardziej jako bardziej proprzedsiębiorczy niż PiS – ocenił Bosak. Jak dodał, nie jest zaskoczony, że część środowiska Fundacji Republikańskiej zacieśniła współpracę z Prawem i Sprawiedliwością.

– Najważniejsze co można powiedzieć w kontekście tej nowej partii, to że zaczynanie tworzenia partii od rozgrywki z liderem innej partii koalicyjnej, oznacza że to jest jednak bardziej frakcja w obozie rządzącym, niż samodzielna formacja polityczna – wskazał wiceprezes Ruchu Narodowego.

Bielan: Pozostajemy częścią Zjednoczonej Prawicy

Podczas swojego przemówienia na konwencji założycielskiej, Adam Bielan potwierdził, że Partia Republikańska będzie częścią obozu rządzącego. – I gorąco wierzymy w zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych – powiedział europoseł. – My się Zjednoczonej Prawicy nie wstydzimy. Jesteśmy dumni z dobrych relacji z rządem i Prawem i Sprawiedliwością. Niech wstydzą się ci, którzy paktują z opozycją i chcą Zjednoczoną Prawicę rozbić – mówił Bielan.

– Najlepszą drogą realizacji naszych ambitnych postulatów jest kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy – mówił Bielan.

Czytaj też:

"Nie mówiłem o tym wcześniej". Bosak zdradził, dlaczego Staroń nie przyszła na debatęCzytaj też:

Bosak: Cyberataki obejmują szeroką grupę ludziCzytaj też:

Bielan: Gowin ma ambicje, a jego partia pięć promili w sondażach