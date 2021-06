Czarzasty: Kaczyński zrobił majstersztyk. Przeczołgał Gowina

Fiaskiem zakończyła się piąta próba powołania Rzecznika Praw Obywatelskich. W głosowaniu Senat nie zgodził się na powołanie na tę funkcję kandydatki zgłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość, niezależnej senator Lidii Staroń. Za jej kandydaturą opowiedziało się 45 senatorów. Przeciwnych było 51. Od głosu wstrzymały się 3 osoby: sama kandydatka, Dorota Czudowska i Andrzej Pająk (PiS). Wynik piątkowego głosowania oznacza, że procedura wyboru RPO musi być ponowiona.

Rozmawiając o wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich w RMF FM Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że Jarosław Kaczyński zrobił "majstersztyk" postępując z Lidią Staroń.

– Muszę panu powiedzieć, że z panią Lidią Staroń to pan Kaczyński zrobił majstersztyk. Ewidentnie majstersztyk, to znaczy najpierw przeczołgał pana Gowina i mu powiedział, że nic nie znaczy, a później przestraszył się senackich wyborów uzupełniających w Olsztynie – ocenił polityk. – Jestem przekonany, że bał się i uważam, że słusznie się bał, bo po Rzeszowie raczej uważam, że by wygrał ktoś z opozycji. To by spowodowało, że otoczenie Kaczyńskiego na chwileczkę przestałoby wierzyć w jego geniusz – dodawał.

Czarzasty: Nie szykuję się na wcześniejsze wybory, bo uważam, że będą w terminie

Dopytywany o przygotowanie Lewicy na wcześniejsze wybory, Czarzasty stwierdził, że do nich nie dojdzie.

– Nie szykuję się na wcześniejsze wybory, bo uważam, że wybory będą w terminie, ale ponieważ jestem politykiem, to w tym momencie należy powiedzieć, jeżeli będą wcześniejsze wybory, to oczywiście jesteśmy przygotowani, gotowi i oczywiście te wybory wygramy i będziemy współrządzili – mówił.

Dopytywany był przy tym o słowa Aleksandra Kwaśniewskiego, który stwierdził, że jednak Polski Ład zakończy się przedterminowymi wyborami.

– Aleksander Kwaśniewski jest dla mnie autorytetem, ale myślę, że ta cała akcja PiS-u, która jest zrobiona w tej chwili raczej jest zrobiona po to, żeby odbudować swoje notowania, żeby wzmocnić partię. Nie przypuszczam, że będą wybory, bo ten sam Aleksander Kwaśniewski kiedyś mnie wziął posadził i powiedział „po co są wybory?”, no mówię po to, żeby je wygrać i rządzić. A Kaczyński rządzi i ma większość w Sejmie? No rządzi, no to nie będzie wyborów – ocenił Czarzasty.

Lewica nie poprze podniesienia składki zdrowotnej

Czarzasty na antenie RMF FM zapowiedział również, że "tym kształcie" Lewica na pewno nie poprze podniesienia składki zdrowotnej do 9 proc.

– I też bym przestrzegał wszystkich polityków, naprawdę wszystkich, zobaczcie co będzie w projekcie ustawy. Bo jak ktoś mówi o tej składce zdrowotnej i potem mówi, że będą wyłączane jakieś grupy z tej stawki, ja w to po prostu nie wierzę. Lewica nie jest po to, żeby popierać zwyżkę podatków – stwierdził.

