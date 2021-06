Lubnauer: Pan Jędraszewski bardzo przyspiesza laicyzację

W piątek przypadała 72. rocznica urodzin Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego. W katedrze na Wawelu abp. Jędraszewski odprawił mszę w intencji śp. Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy 10 kwietnia zginęli w katastrofie smoleńskiej i są pochowani w wawelskiej krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.

Podczas homilii arcybiskup stwierdził, że wierni w Polsce "mają prawo, by dziękować za to życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego", by potem dodać, że "to nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich".

Słowa abp. Jędraszewskiego wywołały oburzenie wśród środowisk lewicowych. W ostrych słowach skomentował je Włodzimierz Czarzasty, który zaatakował hierarchę stwierdzając, że ten "postradał rozum".

– Ten pan postradał rozum już dawno, znam jego wypowiedzi ws. LGBT, różnych grup społecznych. Myślę, że opanował go jakiś szatan i przez niego przemawia – stwierdził wicemarszałek Sejmu w rozmowie z Wirtualną Polską.

Lubnauer: Arcybiskup przyspiesza laicyzację

Teraz do słów Czarzastego i samego metropolity krakowskiego odniosła się Katarzyna Lubnauer. Polityk Koalicji Obywatelskiej stwierdziła w programie Wirtualnej Polski, że jako łodzianka "jest głęboko wdzięczna" abp. Jędraszewskiemu, że "wyszedł z Łodzi, poszedł do Krakowa".

Poseł stwierdziła także, że hierarcha zbyt mocno angażuje się w politykę, co szkodzi wizerunkowi Kościoła i prowadzi do odpływu wiernych.

– Jestem przekonana, że pan Jędraszewski bardzo przyspiesza laicyzację. Im więcej Kościół wpuszcza polityki do siebie, tym bardziej zniechęca wiernych, by uczestniczyli w praktykach kościelnych. To widać – powiedziała Lubnauer.

Czytaj też:

Sami mężczyźni w programie TVP Info. Lubnauer oburzonaCzytaj też:

"Nikt się nie cieszył". Lubnauer broni opozycji ws. kopalni Turów