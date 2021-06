Schetyna: Chciałbym, żeby Tusk wrócił, ale w partii musi być powszechny konsensus

Jak przekazał we wtorek rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, rozmowy na szczytach Platformy z udziałem Donalda Tuska są w zaawansowanym stadium.

Schetyna: Chciałbym, żeby Tusk wrócił

Na antenie Radia ZET o swoje stanowisko w sprawie został zapytany, inny były przewodniczący partii, Grzegorz Schetyna. Polityk wskazał, że jako historyk, stara się wyciągać wnioski z doświadczeń, w tym kampanii minionych kampanii wyborczych. W związku z tym oczekuje powrotu Tuska na polską scenę polityczną.

– Jest potrzebny jego powrót Platformie Obywatelskiej i mówię to także jako szeregowy członek czy współtwórca PO. On jest potrzebny polskiej polityce, opozycji, Platformie i on będzie podejmował decyzje w kwestii swojej politycznej przyszłości – stwierdził.

Schetyna podkreślił, że możliwy jest powrót Tuska w funkcji pełniącego obowiązki szefa PO, jednak na całą sprawę należy spojrzeć w kontekście całej opozycji.

– Naprawdę jestem gorącym zwolennikiem współpracy całej opozycji demokratycznej, żeby ta współpraca była wsparta relacjami, dobrymi relacjami z tworzącymi się ugrupowaniami, stowarzyszeniami samorządowymi. To musi być porozumienie wszystkich tych, którzy uważają, wiedzą jak ważne będą wybory samorządowe i parlamentarne w 2023 roku i dzisiaj rolą Platformy jest to, żeby takie porozumienie zbudować, tak jak zrobiliśmy przy Koalicji Obywatelskiej, Europejskiej, pakcie senackim. Dzisiaj będzie dużo, dużo trudniej, ale to absolutnie niezbędna praca, którą trzeba wykonać – stwierdził Grzegorz Schetyna.

„Powrót jest bliski”

– Powrót jest bliski. Wszystko wskazuje na to, Tusk zostanie szefem PO. Nie mamy wielu takich polityków, jak on – powiedział w środę dziennikowi „Super Express” poseł PO Jerzy Borowczak.

Przypomnijmy, że spekulacje dotyczące powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki nasiliły się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wielu polityków PO podkreśla, że Tusk mógłby uratować tracącą w sondażach partię. Sam Tusk w jednym z wywiadów na antenie TVN24 zadeklarował, że jest gotów zrobić wszystko, by Platforma Obywatelska nie przeszła do historii. Wypowiedź ta była przez niektórych komentatorów odebrana jako zapowiedź powrotu.

W ubiegłym tygodniu "Polityka" informowała, że Tusk szykuje się do objęcia fotela szefa PO. "W środę wieczorem (23 czerwca) ma się odbyć zarząd krajowy PO, na którym członkowie partyjnych władz oficjalnie dowiedzą się, że Donald Tusk wraca na fotel przewodniczącego" – podawał nieoficjalnie tygodnik.

