Grupiński: Rozpoczęliśmy podróż do ciemnogrodu

Minister Czarnek już od dłuższego czasu jest obiektem ataku zarówno opozycji, jak również i części nauczycieli. Kilka dni temu głos w sprawie edukacji postanowił zabrać również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Obserwowaliśmy jak rządzący niszczą polską szkołę, wprowadzając olbrzymi chaos w latach poprzednich, obserwowaliśmy również ataki na nauczycieli – ocenił polityk opozycji. Zdaniem Trzaskowskiego rządzący skupiają się na indoktrynacji w szkołach, zamiast rozwiązywać ważne problemy.

– Dlatego zwrócę się do swoich koleżanek i kolegów z Koalicji Obywatelskiej o przygotowanie wniosku o odwołanie ministra Czarnka – zapowiadał prezydent Warszawy podczas specjalnej konferencji prasowej.

Kierunek ciemnogród

Dzisiaj z kolei politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka.

– Klub Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o odwołanie pana ministra Czarnka. Apelowaliśmy do pana ministra, żeby zastanowił się nad swoim postępowaniem. Przez ostatnie dni protestowali nauczyciele, rodzice, samorządowcy, uczniowie. Wszyscy apelowali do pana ministra o to, żeby szkołę pozostawił w spokoju, żeby pozwolił jej być szkołą demokratyczną, otwartą – mówiła Krystyna Szumilas podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Rozpoczęliśmy podróż do ciemnogrodu. Minister Czarnek jest ministrem, który próbuje cofnąć nas do czasów obskurantyzmu, nietolerancji, do czasów, w których nie liczono się z prawami człowieka – dodał z kolei Rafał Grupiński.

Czytaj też:

Morawiecki: Czarnek kładzie nacisk na przedmioty, które są blisko z gospodarkąCzytaj też:

Prof. Legutko pisze do rektora UJ. "To wielce niepokojący sygnał"