Gowin na listach opozycji? Schetyna nie wyklucza

Były lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24 pytany był o przyszłość prezesa Porozumienia Jarosława Gowina.

"To dzięki jego odwadze i determinacji"

Polityk podkreślił, że Gowin będzie musiał podsumować swoje aktywności, to co osiągnął. Jego zdaniem, wicepremier zrobił "parę porządnych rzeczy". Wymienił tu "wywrócenie wyborów kopertowych".

– To dzięki niemu, jego determinacji i odwadze udało się wtedy te wybory przewrócić. To na pewno tak, ale było też wiele głosowań, które były kompromitujące, mimo tego że się nie cieszył. Więc o tym wszystkim trzeba spokojnie porozmawiać i zastanowić się nad tym – mówił Schetyna w rozmowie z Konradem Piaseckim.

Czy jest szansa, że w kolejnych wyborach parlamentarnych znajdzie się na listach opozycji? – W perspektywie uważam, że będzie szukał tam swojego miejsca. Myślę, że opozycja, która będzie budować polityczne centrum, będzie musiała mieć pomysł na to, jak przekonać wyborców rozczarowanych do PiS-u, którzy będą szukali swojej politycznej propozycji. Uważam, że to temat do rozmowy – oświadczył poseł PO.

Porozumienie nie uznaje nowego koalicjanta

Przypomnijmy, że w Teatrze Palladium odbył się w niedzielę zjazd nowej partii utworzonej przez rozłamowców z Porozumienia. Partia Republikańska ma wejść w skład Zjednoczonej Prawicy. W wydarzeniu wziął udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który wygłosił przemówienie. Marcin Ociepa z partii Gowina już poinformował, że jego ugrupowanie nie uznaje Partii Republikańskiej za nowego koalicjanta. Oznacza to kolejne problemy na linii Jarosław Gowin - PiS, stawiające pod znakiem zapytania przyszłość jego ugrupowania w Zjednoczonej Prawicy.

Czytaj też:

Bortniczuk o Gowinie: On o tym wie i dlatego jest w bardzo trudnej sytuacjiCzytaj też:

"Trudny element dla opozycji". Kwaśniewski: PiS się szykuje