Jakubiak mocno o posłance Lewicy: Nowoczesna komunistka

– Dlaczego po raz kolejny minister edukacji dopuścił się szczucia i obrażania obywateli legalnie realizujących swoje konstytucyjne prawo do zgromadzeń. Dlaczego nazwał osoby uczestniczące w Paradzie Równości, osobami nienormalnymi? – pytała podczas środowych obrad Sejmu posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zarzucając Przemysławowi Czarnkowi, że "szczuje również na uczniów LGBT+".

"Nowoczesny faszyzm"

W obronie szefa resortu edukacji stanął były poseł Marek Jakubiak. – Mamy do czynienia z nowoczesnym faszyzmem, nowoczesnym komunizmem. Lewicowy mainstream oczekuje, że będziemy milczeć i chce nas ubezwłasnowolnić w sferze samodzielnego myślenia. Minister Czarnek powiedział kilka słów prawdy i jestem absolutnie za nim – oświadczył szef Federacji dla Rzeczypospolitej.

Jakubiak podkreślił, że burza zaczęła się od słów Czarnka, w których ten stwierdził, że "Polacy wiedzą kto jest normalny, a kto nie i kropka". – To nie spodobało się nowoczesnej komunistce Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, bo ona nie znosi, kiedy ktoś mówi prawdę. Im za to wolno być obrzydliwie wulgarnym na ulicach, przeklinać i obrażać – mówił. Według polityka, nie jest rzeczą normalną, że osoby te oczekują, że nikt nie powie nic krytycznego na ich temat, podczas gdy same obrażają innych, wyzywają i atakują. – Stosują goebbelskie metody manipulowania faktami – uważa były poseł.

– Skoro Polska jest taka homofobiczna, to jakim cudem odbyła się Parada Równości, na której setki ludzi bezpiecznie przeszły ulicami Warszawy? Czy ktoś rzucał w nich kamieniami? Ktoś ich opluł? Nie. Ludzie jedynie z nich się śmieją – dodawał Marek Jakubiak.

Parada Równości i ostre słowa Czarnka

W środowym programie "Jedziemy" na antenie TVP Info szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek odniósł się do Parady Równości, która w miniony weekend przeszła ulicami stolicy. Wziął w niej udział prezydent Rafał Trzaskowski, który objął wydarzenie patronatem.

– To jest po prostu obraza ludzi inteligentnych i obraza inteligencji Polaków. Polacy dokładnie wiedzą, kto jest normalny, a kto nie – komentował Czarnek. Jak dodawał, przed telewizorami siedzą dzisiaj, w tym momencie, normalni ludzie. – Zobaczcie państwo. Widzieliście państwo przed momentem zdjęcia z tej parady tzw. Równości, bo to z równością nie ma nic wspólnego. Widzieliście tam osobników ubranych jakoś dziwacznie, jakiegoś mężczyznę ubranego jak kobieta. Czy to są ludzie normalni, państwa zdaniem? – pytał.

