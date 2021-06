Hołownia: Ja swojego dziecka nie pozwolę rzeźbić na wzór i podobieństwo Czarnka

– Minister Czarnek robi z polskiej szkoły swoją sektę, w której on chce być guru. Ma taki pomysł, że wszystkie dzieci w Polsce powinny być wyrzeźbione na jego wzór i podobieństwo. Ja swojego dziecka nie pozwolę rzeźbić na wzór i podobieństwo ministra Czarnka – mówił Szymon Hołownia w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24.

– Dlatego właśnie zamierzam zreformować polską edukację w takim kierunku, w jakim powinna iść i kuratoria zlikwidować. I dać większą możliwość funkcjonowania na dole – zadeklarował lider Polski 2050.

Hołownia odniósł się do zapowiedzi resortu edukacji ws. zmian w funkcjonowaniu kuratoriów oświaty. Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił właśnie Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on duże wzmocnienie roli kuratora w szkole.

Zgodnie z projektowanymi zmianami kuratorzy zyskają nowe możliwości w zakresie kontroli szkół oraz powoływania i odwoływania dyrektorów ze stanowiska.

Czarnek o Paradzie Równości: Czy to są normalni ludzie?

Szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek był w środę rano gościem Michała Rachonia w programie "Jedziemy" na antenie TVP Info. W rozmowie poruszony został temat Parady Równości, która w miniony weekend przeszła ulicami stolicy. Wziął w niej udział prezydent Rafał Trzaskowski.

– To jest po prostu obraza ludzi inteligentnych i obraza inteligencji Polaków. Polacy dokładnie wiedzą, kto jest normalny, a kto nie – powiedział polityk. Jak dodawał, przed telewizorami siedzą dzisiaj, w tym momencie, normalni ludzie. – Zobaczcie państwo. Widzieliście państwo przed momentem zdjęcia z tej parady tzw. Równości, bo to z równością nie ma nic wspólnego. Widzieliście tam osobników ubranych jakoś dziwacznie, jakiegoś mężczyznę ubranego jak kobieta. Czy to są ludzie normalni, państwa zdaniem? – pytał.

Czytaj też:

"Aborcja prawem człowieka". PE przyjął skandaliczną rezolucję