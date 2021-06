Jaki napisał do Lapida: Jestem poza rządem i mogę to dziś powiedzieć

W czwartek wieczorem Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nowymi przepisami po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania.

Tuż po decyzji Sejmu w mediach społecznościowych ambasady Izraela pojawił się komunikat. "To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami. Z powagą podchodzimy do próby uniemożliwienia zwrotu prawowitym właścicielom mienia zagrabionego w Europie Żydom przez nazistów i ich kolaborantów. Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie" – podkreślono.

Do sprawy odniósł się również szef izraelskiego MSZ. Yair Lapid zamieścił skandaliczny wpis. "To prawo jest niemoralne i poważnie zaszkodzi stosunkom między państwami. Żadne prawo nie zmieni historii. Izrael stanie jako mur obronny chroniący pamięć o Holokauście oraz honor ocalałych z Holokaustu i ich mienie. Polska, na terenie której zamordowano miliony Żydów, popełniła poważny błąd. Nie jest za późno na naprawę" – napisał polityk.

"Hańbą jest Pana nieuctwo!"

Do sprawy odniósł się europoseł Patryk Jaki. Polityk zamieścił poruszające zdjęcie Warszawy zrównanej z ziemią przez Niemców. "Hańbą jest Pana nieuctwo. To są budynki, za które chcecie środki. Polacy je odbudowali bez pomocy niemieckich środków, który wy ciągle otrzymujecie. Osoby, o których Pan mówi były obywatelami Polski i wzywali do jej obrony. Wreszcie trzeba zacząć o tym mówić" – stwierdził Jaki.

Europoseł podkreśla, że obozy nie były w Polsce, ale na terenie Polski okupowanej przez Niemcy. "Jak Pan skończył szkołę podstawową?Jestem poza rządem i mogę to dziś powiedzieć. Żydzi dziś nas bardziej potrzebują niż my ich. Przez swoje agresywne działania nawet USA miały do nich pretensje" – stwierdził polityk.

Jaki zaapelował, by wreszcie załatwić problem reprywatyzacji. "Asertywnie do Izraela tym razem trzeba mówić jaka jest prawda o historii Polski. "Oczywiście jak zwykle większość mediów w PL będzie się cieszyła z problemów państwa i nakręcała bo „nie rozmawiali” udając, że nie wiedzą, że te rozmowy nic nie dają. I w końcu trzeba zdecydować czy bardziej interesuje nas polski interes czy obcy" – stwierdził.

