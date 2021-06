PSL nie chce Gowina? "Ten pociąg już odjechał"

– Jarosław Gowin musi zdecydować co on chce budować. Jedną nogą chce być w opozycji, a drugą w koalicji. Chce jednocześnie czerpać profity wynikające ze sprawowania władzy, a z drugiej strony cieszyć się ze współpracy z opozycją. To takie budowanie kładki na przyszłość. Był czas w maju i czerwcu ubiegłego roku (kryzys związany z wyborami prezydenckimi – red.), kiedy można było te sprawy załatwić i zmienić układ sił w Sejmie. Ten pociąg już odjechał. To co robi Adam Bielan, z aprobatą Jarosława Kaczyńskiego, ma na celu „oskubanie” Jarosława Gowina z parlamentarzystów – ocenił polityk PSL na atenie telewizji wPolsce.pl.

Sawicki stwierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjął taktykę budowania doraźnej większości dla poszczególnych głosowań. – Jarosław Gowin potwierdził w tym tygodniu, że jest trwałym elementem rządu Jarosława Kaczyńskiego i nie ma zamiaru tej ekipy opuszczać. Dyskusja o listach wyborczych jest dziś bezzasadna. Wybory są w 2023 roku. My robimy swoje i budujemy Koalicję Polską. W przyszłym tygodniu będziemy rejestrować stowarzyszenie konserwatystów, ogłosimy jego nazwę we wtorek. Chcemy by było to stowarzyszenie pozasejmowe, by miało charakter think tanku – podkreślił polityk.

"Tusk nie ma na czym wrócić"

Marek Sawicki został też zapytany o powrót Donalda Tuska do krajowej polityki.

– Widać, że Donald Tusk nie ma na czym wrócić i to może jest największy problem Donalda Tuska. 7 lat poza polską polityką, to problem. 30-40 latkowie z Koalicji Obywatelskiej na niego nie czekają. Oni poszli bardzo na lewo, podobnie jak Hołownia i Lewica. Może myślą już o przyszłej wspólnej liście wyborczej. Tusk może być jedynie mentorem, doradcą. Będą się radzić, ale nie zawsze będą słuchali – powiedział gość wPolsce.pl.

