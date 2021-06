Mieszkaniec Gdańska ostro do Dulkiewicz: To płaszczenie się przed Niemcami

"Pani prezydent usłyszała mnie "ciepłe" słowa na temat swojej szkodliwej działalności wymierzonej w polską rację stanu" – informuje Rakowski na Twitterze. W sieci dostępne są obszerne fragmenty przemówienia mieszkańca Gdańska.

Tomasz Rakowski jest przedsiębiorcą, należy do PiS. W 2019 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat posła na Sejm. Jak podaje serwis wnp.pl, pełnił obowiązki rzecznika prasowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Był związany także z Fundacją Tożsamość i Solidarność

"Czyjej racji stanu pani broni?"

– W publicznym niemieckim radiu przyrównała Pani obecny stan Polski do III Rzeszy. To jest postawa antypolska. To jest przejaw płaszczenia się przed Niemcami. Ta Pani germanofilia przejawia się w tym, że gdy wspomina Pani o zbrodniach niemieckich, mówi Pani, że stoją za tym naziści, a nie Niemcy. Czyjej racji stanu Pani broni? Przecież to nie Pani dziadkowie wrócili po wojnie z Niemiec z walizkami pełnymi pieniędzy – dopytywał Rakowski podczas sesji rady miejskiej.

twitter

Dalej wskazywał: – Skoro mowa o III Rzeszy, to warto odnotować, że w Gdańsku część taboru tramwajowego, jeździ w barwach Wolnego Miasta Gdańska, tworu absolutnie antypolskiego. O Pani stosunku do Polski i wartości, na których Polska jest ufundowana, dobitnie świadczy choćby to, w jaki sposób rozświetliliście ten budynek. Ogromna flaga UE, ogromna tęcza LGBT, mała, skromna, o wiele bledsza flaga Polski.

Dulkiewicz zagrożeniem?

– Wzwiązku z tym, co przed chwilą przedstawiłem, uważam, że stanowi Pani zagrożenie, bo jest Pani posłusznym narzędziem w wojnie wymierzonej w chrześcijaństwo, w rodzinę i w stabilność państwa polskiego. Absolutnie nie nadaje się Pani do stania na czele naszego miasta, bo jest Pani nieodpowiedzialna i przekłada osobiste korzyści nad interes ogółu – podsumował działacz.

Czytaj też:

"Bywało wręcz groźnie". Popularny dziennikarz żegna się z RMF FMCzytaj też:

"Wyrok nie jest oparty na emocjach". Chauvin skazany na 22,5 roku więzienia za zabójstwo Floyda