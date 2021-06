Schetyna: Będziemy gotowi na przyspieszone wybory

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski zdecydowali się opuścić Prawo i Sprawiedliwość. Jako powód tej decyzji podali m.in. Polski Ład, który ich zdaniem będzie miał tragiczny wpływ na gospodarkę państwa. – Cały dobrobyt produkowali państwa Polacy zdobywali uczciwą pracą. Wydawało mi się, że jeżeli mali przedsiębiorcy to grupa społeczna, która dała PiS władzę w 2015 roku, to o nią będzie PiS dbał szczególnie. Niestety perspektywa naszkicowana w Polskim Ładzie jest przeciwna. To doprowadzi do tego, że w Polsce będzie dwóch pracodawców: państwo i wielkie międzynarodowe korporacje – mówił Girzyński. Parlamentarzyści założą nowe koło, które będzie się nazywać "Wybór Polska".

Odejście posłów oznacza, że PiS traci – po raz pierwszy od roku 2015 – sejmową większość i ma teraz 229 "szabel".

"Potwierdzenie wielkiego kryzysu"

– To potwierdzenie wielkiego kryzysu w obozie Zjednoczonej Prawicy. Na trwale tracą już polityczną większość. Będą próby i zakusy kupowania posłów z innych ugrupowań, ale widać, że sytuacja wymknęła się spod kontroli Jarosławowi Kaczyńskiemu – ocenia polityk Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Były lider wziął udział w konferencji prasowej w ramach wydarzenia "Młodzi. Forum Dialogu".

Schetyna dodał również, że cała opozycja musi być gotowa do przyspieszonych wyborów. Trudno jednak powiedzieć kiedy i czy w ogóle one się odbędą.

– Chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. Znam Jarosława Kaczyńskiego wiele lat. Przygotowujemy się do wszystkich scenariuszy. Pracujemy nad połączeniem opozycji demokratycznej w Sejmie i poza nim. Wierzymy też w zaangażowanie samorządowców, zarówno wielkich miasta, jak i tych mniejszych. Będziemy gotowi na przyspieszone wybory – deklaruje Schetyna.

Czytaj też:

Gowin na listach opozycji? Schetyna nie wykluczaCzytaj też:

Agora wstrzymuje integrację "Gazety Wyborczej" i Gazeta.pl. To efekt wewnętrznych sporów