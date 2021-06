"To jest hańba! Cytowalność będzie milionowa". Awantura na antenie Radia ZET

Jednym z tematów programu ''7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" była kwestia ścigania zbrodni pedofilskich w polskim Kościele. Pretekstem do rozmowy o tym było powołanie przez Watykan komisji, której zadaniem jest zbadanie możliwych zaniedbań kardynała Stanisława Dziwisza. Na czele nowo powołanego zespołu stanął kardynał Angelo Bagnasco.

"To jest deal, który kryje pedofilów"

Mówiąc o pedofilii w Kościele, Joanna Mucha z ruchu Szymona Hołowni wyraziła pogląd, że gdyby sprawa nie dotyczyła księży, kary za czyny których się dopuścili byłyby zdecydowanie wyższe. Jej zdaniem, brakuje tu jasnej postawy państwa polskiego, które powinno stanąć bo stronie ofiar, a winnych postawić w stan oskarżenia. W podobnym tonie wypowiedział się Włodzimierz Czarzasty. – Kary są symboliczne (...). Prokuratura nic z tym nie robi. To dlatego, że jeśli coś by z tym zrobiono, to w dniu wyborów księżą nie będą nawoływali z ambon do głosowania na PiS. To jest deal, który kryje pedofilów – stwierdził wicemarszałek Sejmu z ramienia Lewicy.

"Aborcja jest taką samą zbrodnią, jak pedofilia"

Ze zdaniem swoich przedmówców nie zgodził się Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości. Odpierając zarzuty podkreślił, że są to często przestępstwa sprzed kilku bądź kilkunastu lat. – I pretensje można mieć również do PO i SLD, wtedy gdy rządziły – dodał.

W dalszej części swojej wypowiedzi Kownacki zawarł stwierdzenie, które oburzyło Czarzastego. Powiedział bowiem, że "aborcja jest taką samą zbrodnią, jak pedofilia".

– Czy ja dobrze zrozumiałem? Czy pan powiedział, że aborcja jest taką samą zbrodnią, jak zbrodnia pedofilii? – zapytał polityka PiS Czarzasty. – Wedle mojej oceny, nie kodeksu karnego, tylko wedle mojej oceny i mojego sumienia oraz sumienia wielu osób, jest taką sama zbrodnią, jak nie większą… – odparł Kownacki.

– To pan załatwił ten program. Cytowalność będzie milionowa. To jest hańba, co pan powiedział. Mówić, że aborcja jest taką samą zbrodnią, jak zbrodnia pedofilii? To jest po prostu skandal – grzmiał lider SLD.

– Wiem, że komuniści i stalinowcy pozwalali sobie na masowe aborcje – odparł Kownacki.

