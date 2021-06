Sroka: Porozumienie nie wyjdzie ze Zjednoczonej Prawicy z własnej woli

– Nigdy nie chcieliśmy i nie mówiliśmy o tym, że byśmy chcieli opuścić Zjednoczoną Prawicę. Natomiast byli tacy, którzy chcieliby nas wypchnąć i którym zależało na tym, żeby budować jakąś alternatywną większość bez Porozumienia. To się okazało wierutną bzdurą – mówi Magdalena Sroka w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

– Porozumienie nie wyjdzie ze Zjednoczonej Prawicy z własnej woli – zapewnia rzeczniczka Porozumienia. Magdalena Sroka odpowiedziała też na pytanie, czy nie obawia się, iż Partia Republikańska nie uzna legalności wybory Jarosława Gowina na prezesa Porozumienia na kolejną kadencję. – Zupełnie nie interesuje mnie to, co Partia Republikańska będzie uznawała, a czego nie –stwierdziła.

W niedzielę odbył się kongres wyborczy Porozumienia, podczas którego wybrano nowe władze ugrupowania. Jarosław Gowin został prezesem partii na kolejną kadencję. Z kolei na funkcję wiceprezesów partii Magdalena Sroka, Stanisław Derehajło, Marcin Ociepa oraz Michał Wypij.

Prezes PiS napisał do uczestników kongresu Porozumienia

List do członków kongresu skierował prezes PiS. Treść listu odczytał Krzysztof Sobolewski, szef komitetu wykonawczego PiS. Wicepremier akcentował wagę współpracy i jedności.

"To dzięki niej obóz Zjednoczonej Prawicy dwukrotnie odniósł zwycięstwo w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, znacząco poprawił swą pozycję we władzach samorządowych oraz zwiększył swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim. To dzięki niej nasz obóz uzyskał możliwość budowy lepszej Polski - Polski na miarę aspiracji i oczekiwań milionów Polek i Polaków. To wreszcie tej jedności zawdzięczamy to, że wciąż jesteśmy formacją wiarygodną, bo wywiązującą się z obietnic wyborczych" – wskazał Kaczyński.

Jak zaznaczył, dziś ta jedność jest jeszcze bardziej potrzebna niż zwykle: "Stoimy bowiem w obliczu z jednej strony wielkich wyzwań, a z drugiej - wyjątkowych szans. Możemy nie tylko przezwyciężyć społeczno-ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa, ale także w ciągu 10 lat doścignąć pod kątem zamożności, mierzonej realnym dochodem przypadającym na jednego mieszkańca, najbogatsze państwa Europy Zachodniej".

