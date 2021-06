Zaskakujące słowa o Budce. "Nosi się z zamiarem rezygnacji"

Poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras był w poniedziałek gościem Marcina Fijołka w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Dziennikarz zapytał polityka, czy plany Rafała Trzaskowskiego dotyczące organizacji Campusu Polska Przyszłości pozostają aktualne. Zapewniając, że są aktualne, Nitras podkreślił, że będzie to wydarzenie "ważne dla młodych ludzi zainteresowanych kwestiami publicznymi".

– Chcemy stworzyć platformę debaty, wymiany poglądów i zastanowienia się nad Polską po pandemii oraz rządach PiS-u, które, jak widzimy, powoli wchodzą do przeszłości – tłumaczył.

Parlamentarzysta zdradził, że "pewną formę wstępnego zaproszenia" na Campus Rafał Trzaskowski wprost sformułował w stosunku do premiera Tuska. Nie zdradził jednak, czy były premier przyjął zaproszenie.

"Determinacja u Budki zmalała"

W rozmowie pojawił się wątek powortu Tuska do polityki krajowej. Czy ten serial będzie miał finał w tym tygodniu? – Nie wiem, czy w tym tygodniu jest finał. Nie znam planów Donalda Tuska – przyznał. Słowomir Nitras dodał jednak, że przyjmuje do wiadomości zmianę postawy Borysa Budki, która jest zaskoczeniem. – Wydaje mi się, że nosi się on z zamiarem rezygnacji (z funkcji szefa partii - red.). To na nowo otwiera sytuację w formacji – powiedział polityk.

Dziennikarz zapytał swojego gościa, dlaczego rezygnacja Budki byłaby dla niego zaskoczeniem. Ten odesłał go do szefa PO.

– Wielu ludzi uczciwie go wspierało i wspiera. Również ja, w trudnym okresie dla PO i całej opozycji. Umiem czytać między wierszami i determinacja, by pełnić funkcję, nieco u Borysa Budki zmalała. Teraz PO musi odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę zmierzać – dodał.

