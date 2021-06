"Tusk ma wrócić, aby rozdawać ulotki". Oburzenie po wpisie Sterczewskiego

Franciszek Sterczewski jest posłem KO z okręgu poznańskiego. Młody polityk wywołał niedawno oburzenie wśród polityków swojej formacji, kiedy na początku maja, jako jedyny, zagłosował za unijnym Funduszem Odbudowy.

"To głosowanie nie tylko za funduszem, ale za jeszcze większą integracją Unii" – twierdził wtedy Sterczewski.

Teraz polityk ponownie zszokował swoich kolegów z partii, tym razem za sprawą swoich słów o Donaldzie Tusku.

Tusk będzie rozdawał ulotki?

Sterczewski miał napisać na Twitterze, że Tusk wesprze działaczy PO swoim doświadczeniem i będzie pomagał... rozdawać na ulicach ulotki.

Te słowa nie spodobały się Iwonie Śledzińskiej-Katarasińskiej. Doświadczona poseł PO z Łodzi napisała, że słowa Sterczewskiego są dowodem na jego niedojrzałość.

"Zdaniem posła Franciszka Starczewskiego Donald Tusk ma wrócić aby rozdawać ulotki... Gratuluję poznańskiej Platformie wyboru kandydatów na listy wyborcze. Drogo Franku, mam wrażenie że jesteś młodszy niż myślałam" – napisała poseł.

Sterczewski zdecydował się odpowiedzieć Śledzińskiej-Katarasińskiej.

"Droga @ikatarasinska, czy Twierdzisz że pan premier nie poradziłby sobie z rozdawaniem ulotek? Myślę że to niesprawiedliwa ocena. Wierzę szczerze, że @donaldtusk będzie wsparciem dla KO i opozycji m. in. podczas kampanii i tyle. Ukłon międzypokoleniowy!" – napisał.

Powrót Tuska

Przypomnijmy, że spekulacje dotyczące powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki nasiliły się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wielu polityków PO podkreśla, że Tusk mógłby uratować tracącą w sondażach partię. Sam Tusk w jednym z wywiadów na antenie TVN24 zadeklarował, że jest gotów zrobić wszystko, by Platforma Obywatelska nie przeszła do historii. Wypowiedź ta była przez niektórych komentatorów odebrana jako zapowiedź powrotu.

W ubiegłym tygodniu "Polityka" informowała, że Tusk szykuje się do objęcia fotela szefa PO. "W środę wieczorem (23 czerwca) ma się odbyć zarząd krajowy PO, na którym członkowie partyjnych władz oficjalnie dowiedzą się, że Donald Tusk wraca na fotel przewodniczącego" – podawał nieoficjalnie tygodnik.

Doniesienia dziennikarzy zdementował jednak sekretarz generalny Platformy Marcin Kierwiński.

– Nie wiem skąd ta informacja, którą rzeczywiście podała jedna z gazet, że 23 czerwca obędzie się zarząd PO. To chyba ktoś, kto dawał te informacje do gazety, nie miał rozeznania w tym zakresie – stwierdził w jednym z wywiadów.

