Wotum nieufności dla Czarnka i Morawieckiego. Girzyński zaskakuje deklaracją

Polityk gościł w poniedziałek na antenie radia TOK FM. Prowadząca zapytała Girzyńskiego, jak jego koło ustosunkuje się do wniosku o odwołanie Przemysława Czarnka, jaki Koalicja Obywatelska złożyła niedawno w Sejmie. Odpowiedź może zaskoczyć wyborców PiS.

Girzyński: Wczytamy się w uzasadnienie

– Będziemy poważne rozważać poparcie tego wotum. Ale jeszcze się wczytamy w uzasadnienie. Bo na razie tylko słyszeliśmy informacje, że ma się taki wniosek pojawić – stwierdził Girzyński. Polityk wyjaśnił także, dlaczego jego koło mogłoby chcieć odwołania Czarnka.

– Administracja obsługująca system szkolnictwa działa na właściwym poziomie. Natomiast nasze zastrzeżenia i sygnalizowaliśmy to od początku w różnych rozmowach wewnętrznych, budzi sposób komunikowania się pana ministra – powiedział poseł.

Podczas rozmowy padło także pytanie o poparcie dla ewentualnego konstruktywnego wotum nieufności dla premiera Morawieckiego. Girzyński zaskoczył odpowiedzią.

– Jeśli się takie wotum nieufności pojawi, to koło parlamentarne będzie poparcie takiego wotum rozważało – stwierdził. –Natomiast namawiamy koleżanki i kolegów z opozycji, z którymi w naturalny sposób w tym momencie jest nam bliżej, do tego, że jeżeli będą takie wnioski składali, to żeby przedyskutowali je w gronie całej opozycji. Żebyśmy się takimi wnioskami nie zaskakiwali – dodał poseł.

Odejście z klubu PiS

W piątek Zjednoczona Prawica formalnie straciła większość sejmową po tym, jak troje posłów zdecydowało się opuścić klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski jako powód swojej decyzji podali Polski Ład, który ich zdaniem będzie miał tragiczny wpływ na gospodarkę państwa. Posłowie założyli własne koło Wybór Polska.

W rozmowie z jednym z portali Janowska wytłumaczyła powody swojej decyzji. Pod adresem kierownictwa PiS padły z jej ust mocne oskarżenia.

Czytaj też:

Girzyński: Jesteśmy gotowi do współpracy z każdym ugrupowaniemCzytaj też:

Girzyński o wpisie Terleckiego: Nie będę go bronił