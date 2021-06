Kowalski odpowiada Millerowi: Jest dobrze i ani kroku w tył!

Leszek Miller był dzisiaj gościem TVN24. Polityk stwierdził w rozmowie z Konradem Piasecki, że Donald Tusk planuje wrócić do polskiej polityki. – Najpierw chce podnieść znaczenie PO, a potem zmontować najszerszą koalicję i rzucić rękawicę Jarosławowi Kaczyńskiemu – ocenił.

– Gdy władzę PiS utraci trzeba będzie restaurować zszarganą opinię Polski na arenie międzynarodowej. Od Tuska każdy światowy przywódca odbierze telefon – ocenił były premier.

Jednocześnie Miller stwierdził, że w Polsce nie toczy się klasyczny spór polityczny, tylko konflikt o wymiarze cywilizacyjnym. Do jego słów odniósł się poseł Solidarnej Polski. Polityk w swoim wpisie na Twitterze wypomniał byłemu premierowi jego komunistyczną przeszłość.

"Jeśli były sowiecki kolaborant z KC PZPR, który stawał na baczność, gdy dzwonił telefon z Moskwy, publicznie wypowiada się na temat "zszarganej opinii Polski na arenie międzynarodowej", to wiem jedno: jest dobrze i ani kroku w tył!" – napisał Kowalski na Twitterze.

Miller: Temu rządowi w niczym nie kibicuję

Na antenie TVN 24 Leszek Miller odniósł się też do ostatniego sporu z Izraelem. – Polski rząd musiał się liczyć z taką relacją. Pytanie czy był na to przygotowany, czy znów został zaskoczony – zastanawiał się były premier. – Pytanie czy polski rząd miał dostatecznie dużo dobrej woli i czasu, by przeprowadzić ze stroną izraelską odpowiednie konsultacje. Wydaje się, że tego nie zrobiono – stwierdził.

Miller ocenił, że polityka zagraniczna rządu jest prowadzona na potrzeby polityki wewnętrznej. Postawił w związku z tym pytanie, jaka potrzeba wewnętrzna decydowała o tym, że nowelizacja KPA została przeprowadzona właśnie teraz.

– Nie kibicuję polskiemu rządowi w tym sporze, bo ja temu rządowi w niczym nie kibicuje – przyznał, dopytywany czy w sporze z Izraelem "kibicuje rządowi".

