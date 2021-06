Wystartował ruch Wspólna Polska. Trzaskowski: Musimy być razem

Powołanie ruchu Trzaskowski zapowiedział po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Miała być to forma zagospodarowania entuzjazmu społecznego. Start inicjatywy był jednak przesuwany w czasie.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski podkreślał, że najważniejsze jest działanie na rzecz silnego samorządu. – Musimy też patrzeć w przyszłość i współpracować z tymi środowiskami, które patrzą na Polskę dokładnie tak, jak my. Stąd idea stowarzyszenia, bo musimy wszyscy wzmacniać partie polityczne i opozycję po to, by wygrać wybory – mówił prezydent Warszawy.

Trzaskowski przekonywał, że powołanie stowarzyszenia nie koliduje z interesami PO, której on jest wiceprzewodniczącym. – Uważam, że bez silnej Platformy Obywatelskiej nie wygramy wyborów z PiS. Natomiast uważam, że to porozumienie na opozycji musi być jak najszersze. Jestem absolutnie przekonany, że musimy być otwarci, że musimy patrzeć w przyszłość i musimy nawiązywać współpracę z jak najszerszymi środowiskami, które wspierają opozycję – mówił.

– Nie wygramy wyborów bez PO, ale nie wygramy wyborów również bez otwarcia się na nowe środowiska – przekonywał polityk.

"Samorządy są blisko mieszkańców"

Za współpracę i zaangażowanie samorządowców dziękował Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

– Cieszę się, że zaangażowane są różne środowiska. W tym podzielonym obecnie kraju porozumienie jest najważniejsze. Samorządy są blisko mieszkańców i chcę być w Polsce demokratycznej, która jest członkiem Unii Europejskiej. Chcemy Polski otwartej i przyjaznej dla wszystkich – mówił Jaśkowiak.

Włodarz Poznania cieszy się, iż w sprawę zaangażował się Rafał Trzaskowski.

