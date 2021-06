"Wyobrażam sobie". Komorowski zabrał głos ws. powrotu Tuska

Spekulacje dotyczące powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki nasiliły się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wielu polityków PO podkreśla, że Tusk mógłby uratować tracącą w sondażach partię. Sam Tusk w jednym z wywiadów na antenie TVN24 zadeklarował, że jest gotów zrobić wszystko, by Platforma Obywatelska nie przeszła do historii. Wypowiedź ta była przez niektórych komentatorów odebrana jako zapowiedź powrotu.

W ubiegłym tygodniu "Polityka" informowała, że Tusk szykuje się do objęcia fotela szefa PO. "W środę wieczorem (23 czerwca) ma się odbyć zarząd krajowy PO, na którym członkowie partyjnych władz oficjalnie dowiedzą się, że Donald Tusk wraca na fotel przewodniczącego" – podawał nieoficjalnie tygodnik.

Doniesienia dziennikarzy zdementował jednak sekretarz generalny Platformy Marcin Kierwiński.

– Nie wiem skąd ta informacja, którą rzeczywiście podała jedna z gazet, że 23 czerwca obędzie się zarząd PO. To chyba ktoś, kto dawał te informacje do gazety, nie miał rozeznania w tym zakresie – stwierdził w jednym z wywiadów.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz powrotu Tuska do krajowej polityki zakłada wystąpienie byłego premiera podczas sobotniej konwencji PO i ogłoszenie decyzji o powrocie. Nieoficjalnie mówi się o stworzeniu w partii "triumwiratu".

Powrót Tuska wzbudza wiele emocji wśród polityków PO. Nie zawsze są one jednak pozytywne. Przekonał się o tym poseł Franciszek Sterczewski. Polityk stwierdził, że Tusk po powrocie do polityki powinien zaangażować się w... rozdawanie wyborczych ulotek. Na posła spadła fala ostrej krytyki ze strony kolegów z partii.

Komorowski: Tusk pomocny

Głos w sprawie powrotu byłego premiera do kraju zabrał Bronisław Komorowski. Były prezydent w wypowiedzi dla "Super Expressu" stwierdził, że zaangażowanie Tuska w krajową politykę wspomoże PO.

– Zakładam, że Tusk serio zapowiada swój powrót i jest zdeterminowany. Tusk może odegrać pozytywną rolę w PO, może być pomocny w złapaniu równowagi ideowej wewnątrz partii. Przecież największe sukcesy Platforma odnosiła, kiedy była konserwatywno – liberalna – stwierdził.

Korzyści z powrotu może, zdaniem Komorowskiego, odnieść cała opozycja.

– Wyobrażam sobie, że Tusk wraca i staje się pomocny nie tylko dla PO, ale dla całej opozycji demokratycznej. Były premier mógłby być taką postacią, która mogłaby odbudować opozycję. Warte wsparcia będą te działania, jeśli Tusk się zaangażuje w odbudowę PO i opozycji – dodał polityk.

