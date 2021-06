Ostatnia prosta? Chyba jednak kolejne okrążenie

Tak stwierdził minister Niedzielski. Poczyniono już negocjacje i będą zakupy. Ja już nie bardzo kumam o co kaman, bo ostatnio minister zhakowany mówił, że mamy nadwyżki zakupionych szczypawek, bo płaskoziemcy się nie chcą szczepić i naddatki optymistycznych zakupów przeznaczymy do krajów (jeszcze) biedniejszych. A tu trzeba jednak, jak mówią na bazarku, dokupywać.

A to ja się grzecznie pytam? Gdzie są nazwiska i ciała tych, co dając zgodę na szczepienie tym preparatem ludzkości łyknęli jak żaba zapewnienia producentów, że dwa szczypnięcia wystarczą? Na jakiej podstawie wtedy wystarczyły, a teraz już nie? Ja pamiętam zapewnienia, że szczepionki są na wszelkie warianty, a tu się okazuje, że jednym z wytłumaczeń ma być teza, że nowe warianty to nowe szczepionki. A jak te nowe będą się różniły od tych starych, że będą na nowe warianty? Jakim cudem? Na które warianty? Tak to się Big Farma może bawić bez końca za naszą kasę.

Drugie uzasadnienie jest równie kiepskie, co prawda tylko dla producentów, ale ci to mają gdzieś, wyposażeni w państwowe gwarancje nietykalności. Okazuje się, że drugim uzasadnieniem jest to, że poszczepionkowe przeciwciała szybko zanikają. No ale to, to nawet można było sprawdzić nawet przy ekspresowym badaniu fazy III, jeszcze przed dopuszczeniem leków. W dodatku okazało się, że u niezaszczepionych ozdrowieńców przeciwciała utrzymują się znacznie dłużej, co nie wywołało braku konieczności szczepienia się tej grupy.

IV fala pandemii

Trzecia fala szczepień będzie na czwartą falę wirusa. Takie trzy na cztery. A biorąc pod uwagę, że Pierwszej Fali nie było, to będzie trzy po trzy. Przypomnę, że zwiększa się znacznie, tak jak mówiłem – z czasem, a nie od razu (mamy przecież preparat genetyczny o niewiadomym zakresie i czasie działania) – poziom niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym zgonów. Trzecia fala szczepień doda tylko takich NOP-ów. No i jak w wakacje i w szkołach zaczną jednak szczepić dzieci, to też już z zapasem na trzy razy, bo jak?

Nie jestem sadystą językowym. Jak mam zacytować jakieś samozaoranie to aż mnie ciarki przechodzą, tak mi żal oracza. I najczęściej nie publikuję takich rzeczy. Ale tu muszę. Zobaczcie co oni mają tam w głowach w tej Radzie Medycznej, która decyduje o losach i życiu Polaków. Pani profesor Magdalena Marczyńska z rzeczonej Rady zeznaje: „Szczepionka przeciw COVID-19 na pewno będzie darmowa, bo tak stanowi umowa unijna w tej sprawie. Możliwe jest natomiast wprowadzenie odpłatności za usługę, za wizytę lekarską czy samą czynność szczepienia. Rozmawiamy o tym, szukając pomysłów na przekonanie osób, które dalej nie chcą się szczepić”. Tak, bo chłopaki (i dziewczyny) chcą wprowadzić odpłatność za trzecią szczypawkę po to, by przekonać do szczepień ludzi im nieprzychylnych. Przypomina mi to bohatera książki Bułhakowa „Psie serce”, który na pamiątkę oświadczyn zabrał narzeczonej pierścionek.

Nie wiem z czego ma profesurę pani profesor, czy chorowała na wykładach z logiki, ale u nas każdy na wspomnianym już bazarku wie, że zachęcanie ludzi do szczepień poprzez nakaz zapłaty za nie przebija nawet konkursowe hulajnogi. Ja jestem za, to znaczy nie szczepnę się nie dlatego, że jestem chytry, ale z tych samych powodów, dla których ludzie się szczepią – z powodu troski o swoje zdrowie. Na podstawie logiki i informacji, które zebrałem, ci którzy się zaszczepią na podstawie wiary (wiara koronaentuzjastów to będzie temat kolejnego mojego wpisu). Pomysł płacenia lekarzowi nie jest zły – niech ludzie zobaczą, ile bierze lekarz za ukłucie i odłożenie na tackę formularza, że szczepisz się na własną odpowiedzialność.

Dla mnie szczepienie się to wiara i nadzieja. To, że trzeba trzeci raz się szczepić, a było, że dwa razy wystarczą, i nikt nawet się nie zapyta o wiarygodność autorów pierwszych zapewnień, świadczy o zawierzeniu i niemerytoryczności podejmowanych decyzji każdego z obywateli. I przygotowanie, głównie mentalne, do regularnych szczepień, wedle kalendarza paniki, zapełnianego prze Big Farma. Doczekamy (nie wszyscy) jeszcze czasów, że będą nam mówili, iż jak już wzięliśmy z pięć razy, to musimy i szósty, bo brak kolejnego zaszczepienia nie tyle nie zatrzyma wirusa, ale nam zaszkodzi z powodu poprzednich szczepień.

Zobaczycie, ale jak pisałem, nie wszyscy.

Jerzy Karwelis

