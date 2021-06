Cenckiewicz: Jestem wstrząśnięty, tego bym się nie spodziewał

Prof. Friszke to uznany historyk i autor szeregu prac poświęconych czasom PRL oraz opozycji antykomunistycznej. Naukowiec zdecydował się wziąć udział w niedawnej debacie, na której jedną z prelegentek była Marta Lempart.

Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego nie ukrywa, że jest zszokowany tą sytuacją. Cenckiewicz podkreśla, że słynny historyk rozczarował go swoją postawą.

"Wiem! Jestem naiwny, bo jednak... jestem wstrząśnięty udziałem prof. Andrzeja Friszke w debacie o prawie, języku, etyce, obywatelskości... z Martą Lempart. Tego bym się nie spodziewał, przyznaję" – napisał.

twitter

Do sprawy odniósł się również publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. "A ten obok niego to sędzia. Nie w stanie spoczynku, orzekający sędzia. Ciekawe, czy usłyszał od Lempart "zamknij sie, psie", "wypie*dalaj" albo co takiego? Na pewno nie, przecież nie odważyłby się powiedzieć nic, co by się jej nie spodobało" – stwierdził Ziemkiewicz.

Publicysta w ten sposób nawiązał do wulgarnego języka, z którego słynie Marta Lempart oraz cały tzw. Strajk Kobiet.

Wyrok TK, Marta Lempart i "Strajk Kobiet"

Marta Lempart jest liderką "Strajku Kobiet", który wyrósł na kanwie protestów po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. 22 października 2020 roku TK zdecydował, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

W listopadzie ub.r. "Gazeta Polska" napisała, że Lempart, prowadząc różne biznesy, popadła w konflikt z prawem. Według "GP", liderka Strajku Kobiet jest oskarżona o zablokowanie kontroli inspekcji pracy w swojej firmie. Jej nazwisko pojawia się również w śledztwie dotyczącym nadużycia uprawnień przez kierujących Operą Wrocławską.

Niedawno na profilu "Strajku Kobiet" opublikowano wpis, w którym przekonywano, że model rodziny złożony z kobiety, mężczyzny oraz dzieci jest... "faszystowski". Po fali krytyki wpis został zmieniony.

Czytaj też:

Oświadczenie Sławomira Cenckiewicza ws. gróźb Lecha WałęsyCzytaj też:

"Będziesz wisiał za to". Wałęsa groził Cenckiewiczowi podczas rozprawy