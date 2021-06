"Żelazna logika, pomysłowość, nowoczesność". Hołdys: Tusk może być nadzieją młodych

Muzyk, znany z niechęci do Prawa i Sprawiedliwości i zaangażowania w "obronę demokracji" podkreśla, że dla młodych wyborców powrót Donalda Tuska do kraju może stanowić nadzieję.

"Mogę pani tylko powiedzieć taką rzecz: ja wiem, że dzisiaj ta sprawa jest już oczywista, i chyba wszyscy o tym wiedzą, że Donald Tusk wróci, ale przecież ja w kwietniu napisałem do niego list. Oficjalnie, na łamach "Newsweeka". Poprosiłem go, żeby się przypucował po prostu, czy wraca, czy nie wraca. Bo bawi się tweetami i to jest drażnienie się ze społeczeństwem, które się zrywa po każdym tweecie: "O rany, może wróci, jest nadzieja!". A potem nagle on znika i nic z tego nie wynika. To był taki uczciwy list, nie był atakiem ani personalnym, ani politycznym, nie było w nim agresji. My się znamy, więc zachowując wszystkie formy, mogłem opisać to szarpanie nerwów u ludzi. I na to pytanie on mi odpowiedział, proszę sobie wyobrazić, wiele tygodni temu, zanim ta sprawa zaczęła żyć, ale poprosił mnie o dyskrecję, więc trzymam ją w dalszym ciągu" – wyznał Zbigniew Hołdys w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

"Pomysłowość, żelazna logika"

Zdaniem Hołdysa sondaż, z którego wynika, że aż 60 proc. Polaków nie chce powrotu Tuska do kraju, nie jest miarodajny.

"Badania, które widziałem, są różne, nie wiem, czy im wierzyć. Jedne, robione wśród ogółu Polaków mówią, że 60% go nie chce. Ale czy w takich sytuacjach pytanie ogółu ma sens? Bo gdyby zapytać ogół Polaków, czy chcą Kaczyńskiego jako prezydenta, to może 90 proc. odpowiedziałoby, że nie chce. Bo niechęć do polityków jest ogromna, i wtedy liczą się głosy tych, którzy zagłosują "za". A wtedy mamy, że 40 proc. Polaków chce jednak, żeby on wrócił czy waha się 30-40 proc. To jest potężna liczba. Sprawa druga - widziałem badania IBRIS-u, które mówią, jak patrzą na to młodzi i to mnie zaskoczyło najbardziej, że gdyby on wrócił, to 70-80% powiedziałoby, że byłoby dobrze. Nawet 20% wyznawców Konfederacji, oni zakładają, że jeśli Tusk wróci, to wtedy nie mają swojego kandydata, więc prawdopodobnie ich niechęć do PIS-u jest tak potężna" – podkreśla muzyk.

Rozmówca "Wyborczej" stwierdza: "Ja myślę, że młodzi ludzie jeszcze nie wiedzą, kim Tusk jest. Jego nie ma siedem, osiem lat w polskiej polityce. Kiedy był, oni mieli dziesięć lat, nie interesowali się polityką. Jak zobaczą go w akcji, jak go usłyszą, usłyszą ten nowy język, zobaczą, że to nie jest diabeł wcielony...Zobaczą, że tam jest żelazna logika, pomysłowość, poczucie humoru, nowoczesność. To wszystko, co kilkanaście lat temu dało Tuskowi miażdżące zwycięstwo nad PiS-em. Kiedy to zobaczą, może okazać się, że – mimo wieku – on może być wielką nadzieją młodych".

Czytaj też:

Tusk kontra Kaczyński. Pierwszy taki sondaż od dawnaCzytaj też:

Komu najbardziej ufają Polacy? Hołownia i Morawiecki na drugim miejscu