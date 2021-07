Wspólna deklaracja liderów europejskiej centro-prawicy. Oświadczenie Kaczyńskiego

– Dzisiaj co najmniej w kilku stolicach europejskich, przywódcy wielu partii m. in. w Hiszpanii VOX, we Francji Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen, Fidesz na Węgrzech, a w Polsce PiS podpisują wspólną deklarację – poinformował na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Jak przekazał, powodem jej podpisania jest rozpoczęcie konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jak mówił, konferencja ta ma niejasne cele i niejasną strukturę, a także niebardzo wiadomo, "co z niej ma wyjść".

"Inżynieria społeczna"

– Można przypuszczać, że chodzi o pogłębienie procesów, które w naszym przeświadczeniu nie prowadzą do rozwoju Unii Europejskiej, ale prowadzą do głębokiego kryzysu, który już trwa – mówił. Kaczyński wskazywał, że może chodzić o dążenie do centralizacji oraz przeprowadzenia rewolucji kulturalnej, której celem jest zniszczenie dotychczasowych struktur społecznych i stworzenie nowego człowieka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości użył tu określenia "inżynieria społeczna".

"Jest inna opcja, inna droga"

– Nie chcemy rewolucji proponowanej przez UE. Uważamy ją za przedsięwzięcie, które, jak wszystkie tego typu zamysły w historii świata, przyniesie tylko bardzo wiele nieszczęść, a przede wszystkim radyklane ograniczenie wolności – wskazywał.

Kaczyński poinformował ponadto, że z jednej strony ten dokument zawiera akceptację dla samej idei Unii Europejskiej i uznanie dla jej sukcesów, ale z drugiej przestrzega przed tymi wszystkimi zjawiskami, stawia na suwerenne narody i zaniechanie agresywnej inżynierii społecznej. – To dokument, który mówi Europejczykom, że jest inna opcja, inna droga – podkreślił.

