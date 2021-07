Strzeżek: W poniedziałek wkroczy Bielan i ogłosi się nowym szefem PO

W sobotę podczas Rady Krajowej PO Borys Budka oficjalnie zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego, a pełniącym obowiązki szefa partii został Donald Tusk.

– Wróciłem. Wiem, że trochę długo czekaliście. Wróciłem na 100 procent. Platformo, jesteście unikatowym zespołem ludzi dobrej woli – ogłosił były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej, który wrócił do polskiej polityki po siedmiu latach spędzonych w Brukseli.

Strzeżek: Chciałbym doradzić Platformie

Wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek zamieścił na Twitterze humorystyczny wpis. Skomentował w nim powrót Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej poprzez pryzmat ostatniego konfliktu w partii Jarosława Gowina.

"Tak z doświadczenia chciałbym doradzić debatującej właśnie Platformie – DOKŁADNIE przestrzegacie statutu, inaczej możecie wybierać między Borysem Budką, Rafałem Trzaskowskim, Donaldem Tuskiem, a w poniedziałek cały na biało wkroczy Adam Bielan i ogłosi się nowym przewodniczącym Platformy" – napisał Strzeżek.

Bielan kontra Gowin

Polityk nawiązał w ten sposób do rozłamu w Porozumieniu. W lutym Adam Bielan uznał, że to on, jako szef Konwencji Krajowej, pełni funkcję prezesa Porozumienia, za co został wykluczony z partii. Taką samą decyzję podjęto wobec Kamila Bortniczuka. Obaj politycy nie zgodzili się z tym rozstrzygnięciem, przekonując, że jest ono niezgodne ze statutem Porozumienia.

Potem Bielan złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o uchwale sądu koleżeńskiego o wygaszeniu kadencji prezesa Jarosława Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu Konwencji Krajowej. Sąd wniosek zwrócił.

20 czerwca Bielan ogłosił powstanie nowego ugrupowania – Partii Republikańskiej. Chce ona być koalicjantem PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy.

