Przecieki z kongresu PiS: Kaczyński uderzył w Tuska

W Warszawie o godz. 11 rozpoczął się Kongres Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego delegaci wybiorą szefa ugrupowania, Radę Polityczną, Krajową Komisję Rewizyjną i Koleżeński Sąd Dyscyplinarny.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezes partii ma podsumować obecną sytuację polityczną oraz sporo miejsca w swoim wystąpieniu poświęcić Polskiemu Ładowi. Co prawda na kongres nie wpuszczono mediów, ale wystąpienie Kaczyńskiego było relacjonowane prze niektórych polityków obecnych na wydarzeniu.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży na Twitterze podzielił się przeciekami z kongresu. "Prezes zapowiada: uchwałę sanacyjną dotyczącą partii, uchwałę wymierzoną w kampanię dezinformacyjną nt. Polskiego Ładu, nowy statut partii i oparcie struktur terenowych na okręgach senackich To duże zmiany, które mają pomóc w kolejnych zwycięstwach" – napisał polityk na Twitterze.

Kaczyński uderza w Tuska

Prezes PiS miał również odnieść się do Donalda Tuska. – Sformułowanie o „moherowych beretach”, które sformułował niejaki pan Tusk, pokazuje, że część grupy społecznej była zepchnięta na margines, a druga uważała siebie, że jest ekskluzywna – mówił polityk. Jego słowa przekazał za pomocą Twittera Jan Mosiński.

Prezes PiS w swoim wystąpieniu miał podkreślać, że ostatnie sześć lat rządów PiS było sukcesem dla Polski. –Dzięki naszej polityce wyrwaliśmy się z pułapki średniego rozwoju. O tym mówią eksperci. Nie wycofamy się z naszych podstawowych zasad moralnych. (…) Błędy, które wytyka nam opozycja, to takie proporcje, jak łyżeczka prawdy w beczce ich kłamstw – stwierdził.

Lider Zjednoczonej Prawicy miał również zachwalać Polski Ład. jego zdaniem jest to osiągniecie średniego poziomu UE. – To będzie coś czego w ponad 1000. letniej historii nie było – przekonywał.

– Syndrom „tłustych kotów” to jest nepotyzm, który nie jest szeroki ale my musimy to zmienić. Obowiązkiem tego Kongresu jest, aby to zmienić – miał stwierdził Kaczyński.

