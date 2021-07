"Do Rzeczy" nr 27: Drugi atak Izraela na Polskę. Minister Jair Lapid uderza w nasze państwo

– To bardzo ważne, żeby jasno i otwarcie postawić sprawę naszej oceny żydowskich roszczeń i przestać udawać,

że nie rozumiemy, o co naprawdę chodzi – że mamy tu do czynienia z całkowitym bezprawiem i próbą wymuszenia okupu – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Żydzi – Polacy: kolejna bitwa wiecznej wojny”.

– Gigantyczna kampania czarnego PR wymierzona w szwajcarskie banki pokazała, jak skutecznym narzędziem może być oskarżanie o wzbogacenie się na tragedii ofiar Holokaustu i kolaborowanie z „nazistami” – zauważa Piotr Włoczyk w tekście „Szwajcarska lekcja”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Prywatyzacja partii szkodzi PiS – mówi Józef Orłem, filozof, były poseł, twórca Klubu Ronina, w rozmowie z Karolem Gacem.

– Nasza Akademia Filmowa, nasi Członkowie, nasi Laureaci. Swój do swego po swoje – zauważa Remigiusz Włast-Matuszak w artykule „Orły i orzełki”.

– Msza trydencka jest solą w oku tych środowisk, które chciałyby zamienić Kościół katolicki w rozwodniony twór. Dzisiaj znowu znalazła się na ich celowniku – podkreśla Paweł Chmielewski w tekście „Msza wszech czasów przetrwa”.

– W 2001 r. naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mieli przebadać miejsce pochówku Żydów zamordowanych w Jedwabnem 10 lipca 1941 r. Prace nie zostały ukończone, a wnioski z badań przez 20 lat nie były znane opinii publicznej – pisze Piotr Litka w artykule „Nieznany raport z Jedwabnego”.

– Może się okazać, że po wyborach w Niemczech powstanie „jamajska” koalicja – CDU-CSU, FDP i Zielonych. Rozgrywającym za Odrą jest teraz Armin Laschet. Czy Polska się na to przygotowuje? – pyta Łukasz Warzecha w tekście „Niemcy 2021”.

– Czas to pieniądz, którego nie mamy – mówi Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha w rozmowie z Jakubem Wozinskim.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Jacek Komuda o dziejach zamku w Gniewie.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 5 lipca 2021