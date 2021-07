Abp Jędraszewski: PE piętnuje polski naród i polskie państwo jako homofobów

Metropolita krakowski podczas kazania wygłoszonego na Polanie Rusionowej w Tarach skrytykował europarlamentarzystów za przyjęcie rezolucji, która opierała się na tzw. raporcie Matića. W dokumencie uznano aborcję za element "praw człowieka" i zaapelowano do państw członkowskich o jak najszybszą liberalizację prawa w zakresie przerywania ciąży.

Żyć, jakby Boga nie było"

– Chce się zaproponować taki styl myślenia i życia, jakby Pana Boga nie było, a jak nie ma Boga, to - jak pisał Fiodor Dostojewski - wszystko jest możliwe, wszystko można wmówić człowiekowi i wszystko wprowadzić – stwierdził hierarcha podczas niedzielnej homilii.

Abp Jędraszewski podkreślił, że współczesny człowiek stawia siebie ponad Boga i chce mów decydować o wszystkim, nawet o rzeczach tak podstawowych jak biologiczna płeć.

– Absolutyzuje się i wywyższa człowieka i jego wolność, który - jak się wydaje - może wszystko, nawet zmienić to, czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną. Można przedefiniować to, czym jest rodzina i jak powinno wyglądać życie wspólnotowe. Wszystko można i wiemy, że próbuję się to nam narzucić – powiedział duchowny.

Zdaniem hierarchy rezolucja PE "piętnuje polski naród i polskie państwo jako homofobów". Co więcej, jest ona elementem światopoglądu, który "prowadzi do samozagłady w imię zrozumienia, niemożliwych do pogodzenia ze zdrowym rozsądkiem, ideologii".

Szokująca rezolucja

Europosłowie poparli w czwartek, 24 czerwca rezolucję autorstwa chorwackiego eurodeputowanego z frakcji socjaldemokratów Predraga Maticia, która stwierdza, że "prawo do zdrowia, w szczególności prawa do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (SRHR), jest podstawowym filarem praw kobiet i równości płci, którego nie można osłabić ani w żaden sposób znieść".

Za dokumentem opowiedziało się 378 eurodeputowanych, przeciw było 255, a 42 wstrzymało się od głosu.

Dokument wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia "powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji" oraz zagwarantowania, że "aborcja na żądanie jest legalna na wczesnym etapie ciąży" i później, "gdy zdrowie ciężarnej jest zagrożone".

