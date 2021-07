Kowidki, raczej tragiczne, choć czasem prześmiewcze

Cała seria się teraz wysypała, dzięki Piotrowi D. Proszę bardzo: w okresie marzec-wrzesień 2020 zabiegi na czerniaka złośliwego 21,17% mniej niż w tym samym okresie 2019; wycięcie płuca lub jego części – mniej o 17,42%; by-passy, mniej o 34,25% zabiegów. Oczywista, że tu chodzi o to, że z powodu skowidowania służby zdrowia, osłabienia diagnostyki poprzez teleporady takie „spadki” pokazują tylko poziom niezdiagnozowanych chorych, którzy chodzą sobie po świecie i nie wiedzą. A jak się dowiedzą, to masowo zaczniemy spłacać dług zdrowotny. Zapłacą go żywi (?) ludzie za decyzję nietykalnych decydentów.

Ale w służbie jest ok. W piątek minister Niedzielski się zasrożył, że weźmie się za przychodnie, w których spotkania z pacjentami (dodajmy zaszczepionej służby zdrowia) to ponad 90% teleporady. Minister surowo obiecał, że z takimi to on kontraktu nie przedłuży. Ale, kurcze, trwa to tak od ponad roku i kolega dopiero teraz zauważył? A się okazało, że jak pozamyka te przychodnie to wiele osób nie będzie miało nawet gdzie ZADZWONIĆ. A więc po namyśle, czyli przez weekend (się pracuje ciężko po nocach) zdecydowano, że w trosce o pacjenta, nie będzie za karę zamknięć przychodni. W celu optymalizacji ustanowi się zespół, który będzie ustalał na bieżąco poziom teleporad. Kiedyś jak był za kapitalizmu urodzaj to zbierało się plony, za komuny jak był nieurodzaj to zbierało się plenum. Coś się zmieniło?

Mieliśmy jedno z nielicznych starć pomiędzy mądrymi i durniami w zakresie kowida. To przypadki rzadkie, ale zawsze kończą się tak samo – banem od osaczonego kowidianina. Ostatnio takie starcie śledził internet. Profesor Pyrć, kolejny ekstremista zdroworozsądkowy przyparty do muru rzeczowym pytaniem puścił rewelacyjną farbę, po czym zbanował autorkę pytania. Puszczona farba jest rewelacyjna, słuchajcie, słuchajcie: „Testy są projektowane dla różnych regionów – każdy inaczej. Producenci biorą pod uwagę sporo czynników – jak konserwatywny jest region, jak dobre startery, jak złożona struktura RNA”. No, to wiele wyjaśnia, szczególnie ta kwestia różnicowania ze względu na konserwatyzm regionu. Teraz już wiadomo, na przykład jak to się stało, że czerwienienie się regionów Polski za fali „Narodowej Kwarantanny” zaczęło się w Warmińsko-mazurskiem. Za fali czwartej typuję Podlasie.

Powiększa się pula sportowców, co to trenowali pięć lat, a na Olimpiadę nie pojadą. Są to „ciche ofiary” fali zaszczepień sportowców. Głównie to lekkoatleci, a więc dyscyplina, gdzie światowo się odznaczaliśmy. Widać też, że kwestie poszczepiennych problemów sportowców chowają się w grach zespołowych. Po pierwsze – giniesz w tłumku, po drugie to sporty niewymierne. A w lekkiej to wiadomo, albo biegasz szybciej niż inni, albo nie. Medale, które odjechały z NOP-em: Karolina Kołeczek, Angelika Cichocka, Sofia Ennaoui, Joanna Jóźwik, Ewa Swoboda, Maria Andrzejczyk, Konrad Bukowiecki, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka. O Adamie Kszczocie już pisałem.

Pamiętacie państwo przykład weterynarii, używany przez konserwatystów jako dowód, że można porządnie zorganizować niepubliczną opiekę zdrowotną? Tanią, bez tego całego cyrku: wy nam składkę a my wam figę? Zestawienie weterynarii, na którą wszystkich jakoś stać, jej wyników i mizerii publicznego wiadra bez dna, jakim jest służba zdrowia odnosi się także do kowida. No właśnie – weterynaria hulała za kowida jak złoto, żadnych teleporad, wizyty, diagnoza, leczenie. Nie to co u ludzi. Skoro zwierzęta też zakażają – czy zmarł jakiś weterynarz, bo ci przyjmowali bez żadnych durnych osłon przed kotem co go brzuch bolał? Jak już pisałem, dochodzimy do poziomu, w którym życie człowieka jest mniej ważne. Gorzej traktowane niż kota-psa. Przechodząc na ubóstwienie zwierząt i większy płacz nad ich losem niż milionów ludzi, dochodzimy nie do wywyższenia zwierzaków ale do dyskryminacji pozytywnej człowieka. By zrównać się ze zwierzętami traktowani jesteśmy gorzej niż one. Coś w rodzaju gnębienia białych, by zbliżyli się do gnębiących Murzynów.

Trzeba wracać do starych spraw. Zwłaszcza, gdy były miarodajne na przyszłość. Wtedy można zobaczyć, jak się kończą sprawy, o których człek myślał, że są kontrowersyjne, a okazało się, że nie są. Katowicka restauracja Bułkęs, która nieprzerwanie prowadziła działalność, nie zważając na lockdowny i kwarantanny, wygrała w sądzie. Sąd oddalił wszystkie 23 zarzuty o łamanie obostrzeń. Orzekł, że zarzuty te były niezgodne z prawem. Spodziewam się fali podobnych wyroków, bo gastro dostało poważnie po głowie i wielu pękło. Teraz mnogą iść z tym wyrokiem pod pachą i wygrać. Swoją drogą – muszę tam wpaść do tego Bułkęsu. 23 zarzuty i cierpliwie ich olewać to trzeba mieć zacięcie. Nieczęsto w Polsce można zjeść bułę w wyszynku, o którym wiadomo, że właściciel ma cochones…

Mieliśmy, zaraz po Piątnicy, znowu krótki bój spotkaniowy na temat segregacji sanitarnej. Sieć kin Helios (moja ulubiona Agora, a jakże) wprowadziła segregację dla kupujących bilety, w zależności od faktu szczypnięcia. I jak z Piątnicą, odbył się krótki, acz intensywny hejt i koledzy się wycofali, że właściwie nic się nie stało. Była to tak zwana „próba wózka”, czyli sfaulujemy, a nuż się uda. Nie dało się. Jak piszą internety – opór ma sens. Teraz w ramach ekspiacji prosimy o darmową promocję: jogurty Piątnicy w Heliosie – za darmo.

No, ale zostawmy już te szczepionki i kowida, przejdźmy do jego efektów. Na rynku mieszkań katastrofa, to znaczy Polacy (i nie tylko) kupują mieszkania nie po to, by w nich mieszkać, ale po to by nie stracić swoich zasobów zjadanych przez inflację i banki, które niedługo zaczną sobie kazać płacić za trzymanie naszych nieoprocentowanych przecież pieniędzy. To oznacza, że młody Polak nie będzie miał szans na mieszkanie, bo go nie będzie na niego stać. Widziałem to w Australii i widok to niemiły. Ogłoszenia o sprzedaży mieszkań wyłącznie po chińsku, bo Australijczyka nie stać na dwupokojowe mieszkanie w okolicach pół miliona dolarów. Jak się porówna polskie ceny mieszkań z siłą nabywczą Polaków, to widać, że mieszkania stają się przedmiotem spekulacji i to nie tylko kapitału polskiego

Obserwuję takiego jednego ultrasa, pana Truskolaskiego, prezydenta Białegostoku odwiecznego. Po krótkiej przygodzie z polityką krajową ikona samorządności wróciła na swoje. I jak widać od razu w szpicy sanitaryzmu. W trakcie zorganizowanego koncertu z okazji Dni Białegostoku przeprowadzono selekcję sanitarną. Wpuszczano tylko zaszczepionych. Efekty: za sanitarnymi barierkami na wielkim placu bawi się kilkadziesiąt zaszczepionych szczęśliwców, zaś na obrzeżach kilkutysięczne tłumy cisną się na chodnikach. Epidemiologicznie – koszmar, ale wszystko w zgodzie z progresywnym prawem do nakładania segregacji na ludzi. Truskolaski – jak zwykle w awangardzie, ale tak to jest z ludźmi, dla których nawet PO to miękkie faje postępu.

A teraz do Torunia – nigdy dość śledzenia tropów ludzkiej uczynności. W mieście Kopernika i Rydzyka zasłabła na ulicy jedna z pań. Jej koleżanka natychmiast pośpieszyła jej z pomocą i… wtarła upadłej amfetaminę w dziąsła. Media złośliwie milczą o skuteczności kuracji, ale wydaje się, że wszystko było ok. Bo gdyby zeszła, to byśmy się dowiedzieli w „pierwszych słowach listu”. Teraz można się spodziewać, żę przyłapani na posiadaniu amfy będą się tłumaczyć, że to część zestawu ratunkowego na wypadek zasłabnięcia.

I na koniec cytaty, pierwszy smutny, bo ruszyła loteria dla szczypniętych. Podobno zgłosiło się już milion obywateli. Na nieszczęście nie do szczepień, tylko już zaszczepieni zarejestrowali się po nagrody. Cytat z MyWay: „A może byście zorganizowali taką loterie dla ludzi którzy na zbiórkach ciułają pieniądze na leczenie? Np. co miesiąc jednej wylosowanej osobie sfinansujecie operację albo kupicie lek ratujący życie…”.

I na koniec cytat od Rafała, memiczny: „Producent nie ponosi odpowiedzialności. Rząd nie ponosi odpowiedzialności. Zaszczepiający doktor nie ponosi odpowiedzialności. Ale jeżeli Ty nie jesteś zaszczepiony, To wszyscy Ci mówią, że jesteś nieodpowiedzialny”.

PS. I wrzutka z ostatniej chwili. Na temat szczepienia dzieci jestem szczególnie cięty. Zwłaszcza tych bezbronnych, w domach dziecka, za ktorymi nikt się nie ujmie. Mysłałem, że płynące ostrzeżenia, że tam się odbędzie odgórne zaszczepianie to panikowanie. Ale okazało się, że proceder kwitnie. W Nowym Dworze Gdańskim, w tamtejszym domu dziecka dzieci są zmuszane do szczepień, nawet wbrew woli ich opiekunów prawnych. Ten poceder, ze względu na ciężką wykrywalność, może być już w szerokim krajowym zastosowaniu. Ale co my sie tu martwimy o „bidulce”, jak za niedługo większośc rodziców sama zaprowadzi swoje pociechy pod strzykawkę, a niektórzy już sie nie mogą tego doczekać. Koszmar jakiś…

