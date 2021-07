Złe wieści dla Lubnauer i Nowackiej? "Są do odstrzału"

Podczas sobotniej Rady Krajowej Donald Tusk przejął przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jako nowy wiceprzewodniczący partii będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów. Z funkcji przewodniczącego PO zrezygnował Borys Budka. Z kolei ze stanowisk wiceprzewodniczących odeszli Ewa Kopacz oraz Bartosz Arłukowicz. Ustąpili w ten sposób miejsca Tuskowi i Budce.

Dwie wiceprzewodniczące Koalicji Obywatelskiej, Barbara Nowacka oraz Katarzyna Lubnauer, są ponoć zaniepokojone porządkami, jakie Tusk może zaprowadzić w KO.

– Było takie spotkanie towarzyskie, na którym Kaśka Lubnauer mówiła, iż obie czują, że są do „odstrzału”. I nawet mnie to nie dziwi, bo obie dostały stanowiska, a specjalnie nie wnoszą wartości dodanej do Koalicji Obywatelskiej – mówi działacz KO w rozmowie z wprost.pl.

Trzaskowski stracił swoją szansę?

Z powrotu Donalda Tuska nie wydaje się być zachwycony również Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący PO, według medialnych doniesień, sam chciał objąć władzę w partii. Podczas sobotniej konwencji Trzaskowski nie przemawiał, a na Twitterze ograniczył się tylko do lakonicznych gratulacji dla Tuska.

O sytuacji w Platformie Trzaskowski nie chciał rozmawiać także z dziennikarzami. Kamera TVP Info uchwyciła moment, jak prezydent Warszawy wychodzi z Rady Krajowej PO i udaje się do samochodu. – Spieszę się na szczepienie kochani – mówi i odjeżdża.

Jeszcze przed sobotnim posiedzeniem Rady Krajowej PO media donosiły o tarciach między Rafałem Trzaskowskim a Borysem Budką. – Byłem zaskoczony łatwością, z jaką Rafał Trzaskowski oddał Donaldowi Tuskowi Platformę, mając przez rok po wyborach prezydenckich możliwość przejęcia realnej kontroli nad partią – przyznaje prof. Antoni Dudek.

