Macierewicz zabrał głos ws. Tuska: To jest przecież uzależnianie Polski od Niemiec

Antoni Macierewicz był gościem w TVP3 Łódź. Polityk podkreślił, że jego obóz od dawnawalczy z Donaldem Tuska.

– My na tym polu, walcząc ze złem, które Donald Tusk realizował w Polsce, jesteśmy już od dawna. To jest przecież niszczenie Polski, uzależnianie Polski od Niemiec, to jest polityka prorosyjska, to jest dramat smoleński, to jest odpowiedzialność za bardzo dramatyczną demoralizację aparatu państwowego, którą on do Polski wprowadził albo którą umocnił w Polsce. Ten wysiłek spada na nas od bardzo dawna i realizujemy go, mam nadzieję, skutecznie– mówił Antoni Macierewicz w rozmowie z Joanną Goszcz-Stasiak.

Macierewicz stwierdził, że powrót Tuska do polityki był od dawna zapowiadany, więc nie zaskoczył Prawa i Sprawiedliwości.

– Wątpliwości i konflikty wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej były i są tak intensywne oraz tak długie, że ta kwestia była zupełnie jasna. Nie mamy żadnych obaw związanych z panem Tuskiem – podkreślił.

Tusk zatrzyma Polski Ład?

Jednocześnie sceptycznie odniósł się do tezy, że powrót Tuska przemodeluje scenę polityczną. – Być może ta scena polityczna przemodeluje wreszcie pana Tuska. Nie chciałbym jednak spekulować. Może mieć wpływ w Platformie Obywatelskiej, ale już po działaniu Rafała Trzaskowskiego widać, że będzie miał z tym olbrzymie kłopoty – ocenił.

Macierewicz stwierdził ponadto, że Donald Tusk planuje zatrzymać wdrażanie sztandarowego projektu PiS – Polskiego Ładu. – Polski Ład to wielka szansa dla Polaków wydźwignięcia się z zacofania, do którego przyczynił się m.in. Donald Tusk. Wyrównanie poziomu życia Polaków w stosunku do państwa Europy Zachodniej w ciągu najbliższej dekady to wielki cel. Miejmy nadzieję, że uniemożliwimy sprawienie przez Tuska, żeby do tego nie doszło – mówił były minister.

