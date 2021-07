Durczok o Tusku: Jestem hetero. Ale...

Na sobotniej Radzie Krajowej Donald Tusk oficjalnie przejął przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jako nowy wiceprzewodniczący partii będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów. Z funkcji przewodniczącego PO zrezygnował Borys Budka. Z kolei ze stanowisk wiceprzewodniczących odeszli Ewa Kopacz oraz Bartosz Arłukowicz. Ustąpili w ten sposób miejsca Tuskowi i Budce.

Tym samym potwierdziły się plotki, które krążyły od tygodni nt. powrotu starego-nowego lidera PO. Tusk w swoim inauguracyjnym przemówieniu bardzo ostro atakował rządzących. – Dziś zło rządzi w Polsce. Wychodzimy na pole, żeby się bić z tym złem – grzmiał.

"Kocham"

Powrót Tuska wywołał falę komentarzy. Jego decyzja była komentowana przez dziennikarzy, polityków a nawet celebrytów. Kilka dni temu głośno było o serii emocjonalnych wpisów naczelnego tygodnika "Newsweek" Tomasza Lisa, w których do dziennikarz głosił "powrót nadziei".

Również były gwiazdor telewizji TVN, Kamil Durczok, postanowił zabrać głos w tej sprawie. Celebryta nie ukrywał, że jest podekscytowany powrotem Tuska. Na Twitterze zamieścił dość zaskakujące, acz emocjonalne, oświadczenie.

"Jestem hetero. Ale kocham #tusk Na nasze szczęście wrócił. #PowrotTuska" – napisał Durczok na Twitterze.

twitter

To nie jedyny nietypowy wpis celebryty. "Nareszcie znalazł się ktoś, kto #Kurwizja nazywa po imieniu. Robię to od 5 lat. Ale co tam ja znaczę wobec #Tusk... Jesteście goebelsowskimi pachołkami, matoly z @tvp_info" – pisał wcześniej Durczok.

