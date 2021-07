Morawiecki o zniszczeniu Pałacu Saskiego: To był zaplanowany akt dzikiego barbarzyństwa

W środę na placu marszałka Józefa Piłsudskiego odbywa sie uroczystość przekazania przez prezydenta Andrzeja Dudę na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek projektu ustawy zakładającej odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Projekt ma formę inicjatywy ustawodawczej i jest formą realizacji obietnicy złożonej przez prezydenta 11 listopada 2018 roku.

Podczas wydarzenia, oprócz prezydenta Dudy i marszałek Witek, głos zabrał również premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu podkreślił, że zniszczenie Pałacu Saskiego było elementem zaplanowanej i zbrodniczej polityki niemieckiego okupanta. Odbudowa zniszczonego symbolu Polski ma być elementem umacniania narodowej więzi.

Morawiecki: Opowieść o polskiej duszy

Morawiecki przypomniał, że zniszczenie pałacu, jak również całej Warszawy było "aktem zemsty Niemców za powstanie warszawskie". – Niemcy działali z pełną premedytacją i musimy o tym pamiętać, że był to zaplanowany akt dzikiego barbarzyństwa – stwierdził Morawiecki.

– Wysadzenie w powietrze budynków, budowli, gmachów instytucji publicznych, a także budynków mieszkalnych i wśród tych planowo przeprowadzanych zamiarów, niemieckich zamiarów zniszczenia pamięci o Warszawie, do serca Warszawy, jakim wtedy był właśnie Pałac Saski dotarli również barbarzyńcy ze swoim dynamitem i wysadzili w powietrze te wspaniałe budowle, które świadczyły o potędze Polski, o jej kulturze, o jej trwaniu – dodał premier.

Jako pierwszy o możliwości odbudowy Pałacu Saskiego mówił Lech Kaczyński.

– Pierwszym aktem odbudowy było dzieło rozpoczęte przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego - 60 lat od zniszczenia doprowadził do wrysowania Pałacu Saskiego w nasze plany. Aby tak się stało potrzebna jest wola polityczna i możliwości finansowe – powiedział premier, dziękując także prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz prezydentowi Andrzejowi Dudzie za ich aktywność w działaniach mających na celu odbudowę gmachu.

Morawiecki zaapelował również o współdziałanie przy projekcie wszystkich sił politycznych w kraju.

– Niech to będzie dzieło ponadpartyjne i ogólnonarodowe, które nas połączy. Pałac Saski ma szansę stać się bijącym sercem odrodzonej III RP. Dla mnie te budynki to coś więcej niż gmachy i budowle - to opowieść o polskiej duszy. Napiszmy tę opowieść wspólnie – powiedział premier.

