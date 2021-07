Grodzki spotkał się z izraelską dyplomatką. MSZ reaguje

Senat poinformował we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wizytę robocza w izbie wyższej złożyła Chargé d’affaires Ambasady Izraela w Polsce Tal Ben-Ari Yaalon.

Brak reakcji Senatu

Głos w sprawie spotkania zabrał Paweł Jabłoński. Wiceminister spraw zagranicznych przekazał, że o planowanym spotkaniu z izraelską dyplomatką Senat poinformował MSZ z jednodniowym wyprzedzeniem, a więc dopiero w poniedziałek. Ponadto poinformowano, że rozmowy będą dotyczyły "legislacji".

Z relacji wiceministra wynika, że w odpowiedzi na tę informację resort spraw zagranicznych "dążąc do zachowania jednolitego podejścia wszystkich instytucji państwa w stosunkach zewnętrznych", niezwłocznie przesłał do Senatu kompletny materiał informacyjny o stosunkach polsko-izraelskich oraz polskie stanowisko ws. nowelizacji k.p.a.

"Wskazaliśmy też, że z uwagi na ostatnie wypowiedzi części izraelskich polityków, dyplomatów i mediów, dostrzegamy poważne ryzyko, iż wizyta może zostać wykorzystana do próby wpłynięcia na polski proces legislacyjny i wywierania presji na suwerenną polską władzę ustawodawczą i że w związku z tym sugerujemy, by w spotkaniu mógł wziąć udział także przedstawiciel MSZ" – czytamy w dalszej części wpisu Jabłońskiego na Twitterze.

Okazuje się, że Senat na wiadomość MSZ nie odpowiedział i ostatecznie spotkanie odbyło się bez przedstawiciela tego resortu. Co więcej, MSZ nie zostało też poinfromowane o przebiegu spotkania.

"[...] w związku z tym nie znamy ani treści rozmów, ani ustaleń dokonanych między jego uczestnikami. Liczymy, że przekazanie tej informacji przez Senat nastąpi bez żadnej dalszej zwłoki" – wskazał –Jabłoński.

Marszałek Senatu przekracza swoje kompetencje?

"MSZ wielokrotnie zwracało uwagę na niewłaściwą praktykę, w ramach której Senat podejmuje działania z zakresu polityki zagranicznej, należące – na mocy art. 133 ust. 3 i 146 ust. 1 Konstytucji – wyłącznie do kompetencji Rady Ministrów i Prezydenta RP. Uwagi te pozostają – niestety – w pełni aktualne. W aktualnej sytuacji tym bardziej apelujemy, by wszystkie instytucje polskiego państwa podejmowały działania należące do ich konstytucyjnych kompetencji – i aby kierowały się w tych działaniach polskim interesem narodowym" – zakończył wiceszef MSZ.

