"To jest potencjalne morderstwo". Morawiecki zamieścił wymowny wpis

"Apeluję, żeby każdy zastanowił się, zanim wsiądzie za kółko pod wpływem alkoholu. Społeczna odpowiedzialność za pijanego kierowcę ciąży nie tylko na tym, kto kieruje lub wsiada do auta pijany, ale również na tych, którzy widząc to - nie reagują albo przyzwalają na jazdę po alkoholu. To jest potencjalne morderstwo. Odpowiedź jest jedna - zero tolerancji dla bandytów drogowych" – napisał w czwartek na swoim profilu na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Wpis premiera jest reakcją na wypadek drogowy, jaki w minioną sobotę wstrząsnął całą Polską.

Tragedia w Stalowej Woli

W minioną sobotę w Stalowej Woli w województwie podkarpackim doszło do tragicznego wypadku. Jadące w kierunku Tarnobrzega Audi S7 ze znaczą prędkością wyprzedziło inny samochód, po czym zderzyło się czołowo z jadącym z przeciwka Audi A4, którym podróżowała rodzina.

W wyniku wypadku zginęła 37-letnia kobieta i jej o dwa lata starszy mąż. Małżeństwo osierociło troje dzieci. Jeden z synów – 2,5-letni chłopiec – był z rodzicami w samochodzie w chwili wypadku. Dziecko trafiło do szpitala. Na szczęście jego życiu nic nie zagraża. Media obiegło poruszające zdjęcie strażaka niosącego chłopca na rękach.

Premier Morawiecki przyznał renty specjalne osieroconemu rodzeństwu. We wtorek zapowiedział także zmiany w prawie, które zaostrzą kary dla prowadzących pod wypływem alkoholu.

– Przystąpimy szybko do prac legislacyjnych, które będą określały odpowiedzialność prowadzących pod wpływem alkoholu. To nie tylko odpowiedzialność karna, ale i płacenie alimentów osobom z rodziny, które pozostały przy życiu, osobom poszkodowanym. Chcemy zwiększyć zdecydowanie karę – zapowiedział premier Morawiecki.

Czytaj też:

Morawiecki o zniszczeniu Pałacu Saskiego: To był zaplanowany akt dzikiego barbarzyństwaCzytaj też:

Precedensowy wyrok SN. Morawiecki: Ta decyzja wtedy była słuszna