Girzyński: Ta ustawa nie przejdzie

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wywołał gorącą dyskusję. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Nowelizację złożyła do Sejmu w środę wieczorem grupa posłów PiS. Sprawozdawcą jest Marek Suski.

Girzyński: My tego nie poprzemy

– Oczywiście, że tego nie poprzemy. Wprowadzanie dodatkowych koncesji jest sprzeczne z zasadami wolnego rynku. Wszyscy wiedzą, że ustawa nie przejdzie – stwierdził w Polsat News poseł koła Polskie Sprawy Zbigniew Girzyński.

Były poseł PiS, aktualnie członek koła Polskie Sprawy, ocenił, że ustawa jest "sprzeczna z zasadami wolnego rynku" i można ją potraktować jako "wrzutkę medialną", która ma przykryć wady Nowego Ładu.

– Na to nie ma zgody, trudno to przeforsować, w związku z tym wrzuca się coś dodatkowego, tak że będzie można tym "zahandlować". Powie się Jarosławowi Gowinowi: "słuchaj, dostaniesz sukces. Nie będziemy przeprowadzali tej ustawy o mediach, ale w zamian za to poprzyj te rozwiązania z Nowego Ładu". Po to jest to wrzucone. Ci, którzy znają politykę od środka, ale i politolodzy zapewne to widzą – stwierdził.

Co zawiera nowelizacja?

Projekt ustawy jest dostępny publicznie na stronie Sejmu.Zasadnicza treść nowelizacji obejmuje niewiele ponad stronę. Wśród proponowanych zmian jest m.in. wprowadzenie do treści ustawy, że koncesja dla spółki z kapitałem zagranicznym może być udzielona, jeśli ów udział (pośredni lub bezpośredni) „w ogólnej liczbie akcji tej spółki nie przekracza 49 proc”.

W nowelizacji wskazano również, że koncesja może być także udzielona podmiotowi zagranicznemu z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego – „pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG”.

