Tusk z diabelskimi rogami w TVP? Sroka: Mam wiele zastrzeżeń

W sobotę 3 lipca odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk oficjalnie powrócił na polską scenę polityczną. Po kilku tygodniach medialnych spekulacji były premier przejął przywództwo w partii. Jako nowy wiceprzewodniczący będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów. Było to możliwe dzięki rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Ewy Kopacz oraz Bartosza Arłukowicza.

W niedzielę Donald Tusk uczestniczył w konferencji prasowej. W materiale emitowanym w TVP użyto jego zdjęcia, na którym lider PO występuje na tle logo swojej partii, którego część tworzy wrażenie rogów nad głową Tuska. O to ujęcie była w programie "Tłit" Wirtualnej Polski pytana Magdalena Sroka, posłanka Porozumienia i Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

"Mam bardzo wiele zastrzeżeń"

Posłanka Porozumienia przyznała, że ma "bardzo wiele zastrzeżeń" do TVP.

– Widziałabym telewizję publiczną jako telewizje informacyjną, telewizję, która przedstawia obiektywnie rzeczywistość, coś, co mogłoby trafić do absolutnie każdego obywatela – mówiła Sroka.

– Mam bardzo wiele zastrzeżeń co do treści, które publikowane są przez telewizję publiczną – podkreśliła.

Dodała jednak, że w innych stacjach telewizyjnych również spotyka się z "niewygodnymi" pytaniami. – Natomiast na tym właśnie polega pluralizm w mediach – dodała.

Polityków Porozumienia nie ma w TVP

– My, jako politycy, nie chodzimy zupełnie do telewizji publicznej. Czy jest to decyzja polityczna? Uważam, że tak. Nie chodzi ani szef Porozumienia Jarosław Gowin, nie chodzą również parlamentarzyści czy zwykli działacze Porozumienia. Jeżeli takie decyzje zapadły, to na pewno są to decyzje polityczne – oceniła.

– Obojętnie, gdzie takie decyzje zapadły, są szkodliwe przede wszystkim dla tej właśnie debaty z szacunkiem odnoszącej się do każdego człowieka. Tej debaty na pewno brakuje w telewizji publicznej – dodała.

