Rabin Schudrich w polskim Senacie. "Analogiczna sytuacja w Knesecie byłaby niemożliwa"

W środę na zaproszenie marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego na forum tej izby wystąpił Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Jego wypowiedź dotyczyła procedowanej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

– Dlaczego chciałem być tutaj? Nie jestem adwokatem, nie jestem posłem. Jestem rabinem, jestem duchownym i jest to bardzo podstawowe pytanie o moralność. To strasznie trudny temat. Czasami, jeśli coś jest bardzo trudne, warto starać się to robić na bardzo prostym poziomie. Jako duchowny, pierwsza rzecz, na którą będę patrzył, to Biblia. Będę patrzył na 10 przykazań. Tam jest napisane: „Nie kradnij”. I tutaj chcę bardzo jasno powiedzieć, czy to dotyka majątek, który był kradziony. Majątek nie ma wyznania, budynek nie ma religii. Właściciel ma religię, ma wyznanie. Wtedy ten majątek, który był kradziony w czasie okupacji niemieckiej i potem w czasie komunizmu – to jest złamanie jednego z 10 przykazań – przekonywał Schudrich.

Polski biskup w Knesecie? "Taka sytuacja nie byłaby możliwa"

Wystąpienie rabina komentował na antenie Polskiego Radia 24 politolog prof. Andrzej Gil. W ocenie gościa Ryszarda Gromadzkiego, analogiczna sytuacja w izraelskim parlamencie byłaby niemożliwa.

– Nikt by nie wpuścił przedstawicieli polskich biskupów do Knesetu. Albowiem katolicy w państwie Izrael nie mają pełni praw, a już tym bardziej z Polski – podkreślał prof. Gil.

– Raczej mówimy o hipotetycznej bardzo sytuacji. Oczywiście że taka sytuacja nie mogłaby mieć miejsca i nikt takiego apelu ze strony polskiej w Knesecie nie mógłby wygłosić. Tutaj rozmawiamy o jakiejś sytuacji totalnie wyobrażonej. Taka sytuacja nie byłaby możliwa – tłumaczył dalej.

Politolog zwrócił uwagę, że można zaobserwować obecnie niezwykłą sytuację, w której "nasi goście z różnych stron świata wiedzą o nas więcej, niż my sami" i starają się "przekazać tę wiedzę nam samym, żebyśmy jakoś się do niej ustosunkowali". – Oczywiście nie jest to prawda, dlatego że my jednak mamy swoją pamięć, pamięć zbiorową, i to jest zupełnie inna pamięć, niż ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz i tak naprawdę nie wiedzą, co się tutaj działo – dodał.

