Morawiecki: W UE nie ma miejsca na członków lepszej czy gorszej kategorii

Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz premier Słowenii, która 1 lipca tego roku przejęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej spotkali się, aby omówić kilka kwestii z unijnej agendy. Politycy będą rozmawiali m.in. o polityce klimatycznej, migracyjnej i azylowej, odporności Unii Europejskiej na kryzys wywołany pandemią koronawirusa oraz o cyberbezpieczeństwie.

Premier Morawiecki podczas swojego przemówienia podziękował przywódcy Słowenii za zaproszenie. Szef polskiego rządu zwracał także uwagę na kwestie gospodarcze oraz te związane z obroną przed cyberatakami.

V4 przeciw centralizacji

Premier Polski podkreślił, że zarówno państwa grupy V4, jak i Słowenia, sprzeciwiają się próbom odbierania kompetencji państw członkowskich przez Komisję Europejską. Dążenie KE do centralizacji władzy w Unii jest negatywnym zjawiskiem.

– Jesteśmy przeciw centralizacji, przeciw centralizmowi. My wiemy doskonale, nasze państwa, co to jest taki centralizm, nadmierny centralizm i opowiadamy się za silną rolą rolą państw suwerennych jak najbliżej współpracujących ze sobą na polu gospodarczym – stwierdził Morawiecki.

Szef polskiego rządu kontynuował myśl, wskazując, że wszystkie państwa członkowskie UE są równe.

– W UE nie ma miejsca dla członków lepszej czy gorszej kategorii. Wszyscy jesteśmy równi. Ale też wszyscy jesteśmy suwerenni i w ocenie reform wewnętrznych nie wolno stosować podwójnych standardów. Bardzo mocno doświadczamy tego w krajach Europy Środkowej – powiedział.

Walka z cyberprzestępcami

Morawiecki wskazał także, że Unia Europejska powinna zwiększyć swoje zaangażowanie w przeciwdziałanie atakom hakerskim na państwa członkowskie.

– Musimy też jako Europa więcej się przyłożyć do obrony przed atakami hakerskimi. Uważam że to jeden z priorytetów na najbliższy czas. Kryzysy mogą być wywoływane coraz częściej właśnie przez takie zjawiska, jak wojny hybrydowe i widzimy tutaj różne działania ościennych państw, które są niebezpieczne – powiedział premier, dodając, że rozwiązania zwiększające cyberbezpieczeństwo powinny być kształtowane "na poziomie europejskim".

